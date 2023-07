Los actores Liliana González y Gary Forero se quedaron sin casa en Estados Unidos

Liliana González es una actriz colombiana que el público recuerda, sobre todo, por su papel de Vicky en la versión original de Hasta que la plata nos separe, telenovela del fallecido Fernando Gaitán.

Luego de esta producción hizo parte de otros proyectos, como La saga: negocio de familia, Valentino el argentino, Escobar: el patrón del mal, La nocturna y Un bandido honrado.

Sin embargo, desde hace un tiempo que la actriz Liliana González abandonó Colombia y se fue a buscar una nueva vida en Estados Unidos, junto a su hijo y su esposo, el también actor Gary Forero.

Cuando tiene un proyecto en Colombia, los actores viajan y vuelven a territorio norteamericano al poco tiempo Fotografía por: Instagram Liliana González

¿Qué pasó con los actores colombianos en Estados Unidos?

La bogotana de 45 años en una entrevista con el programa Bravíssimo, de Citytv, que primero se fueron de vacaciones a Miami y su corta estadía allí les hizo tomar la decisión de buscar una residencia legal en Estados Unidos.

El primer intento para conseguir sus papeles fue negado, pero el mayor problema surgió cuando tuvieron que buscar un lugar para vivir y se dieron cuenta que los arriendos en dicha ciudad se subastan y los precios suelen aumentar rápidamente.

En medio de tantas dificultades, Liliana González y Gary Forero encontraron a una mujer colombiana que les quiso ayudar y les arrendó su apartamento. Lo malo fue que a los pocos días se volvieron a quedar sin casa y les tocó salir corriendo debido a una regla que ellos desconocían por completo.

“Nos dicen: ‘No, no se pueden quedar ahí porque hay ciertos edificios en donde no pueden alquilar más de una vez al año’; y ya la señora había alquilado en ese periodo, por lo que no la dejaron arrendar más. Allá hay unas reglas muy claras sobre eso”, aseguró ‘La pajarita’ de Hasta que la plata nos separe.

De acuerdo con el testimonio de Liliana, ella y su pareja no encontraron otra alternativa más que tomar a su hijo, empacar su pertenencias en el carro e ir de un lado a otro, hasta que por fin encontraron un apartamento, aunque “era muy caro y muy pequeño”.

Así se mantuvieron por más de medio año y los días no fueron nada fáciles. Por fortuna para Gary Forero y su familia, la situación mejoró con el transcurso del tiempo y hoy viven otra realidad.

La razón por la que Liliana González despidió a una empleada suya

Hace algunos meses, por medio de redes sociales, la colombiana le contó a sus seguidores que despidió a la mujer que le colaboraba con los oficios de su casa. Lo curioso del caso fue lo que la motivó a tomar esta decisión.

Según la actriz, la empleada tomaba su ropa sin permiso y la usaba para salir y tomarse fotos que luego colgaba en redes sociales. De hecho, gracias a una de estas publicaciones fue que se dio cuenta y tomó cartas en el asunto, pues no pasó una sola vez y la mujer ya había sido advertida.