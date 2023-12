Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló que jamás ha visto la telenovela

Yo soy Betty, la fea regresa con una tercera temporada que se estrenará en 2024 a través de la plataforma Prime Video. Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello volverán a interpretar a Betty y Armando, los protagonistas de esta historia de amor y comedia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

La tercera entrega, producida por Estudios RCN, se sitúa 20 años después del final de la producción original, cuando después de muchos obstáculos la pareja se casó en la iglesia Santa Teresita.

Elenco de 'Yo soy Betty, la fea', al telenovela colombiana con mayor cantidad de traducciones y retransmisiones en la historia de la televisión Fotografía por: captura de pantalla

Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ nunca ha visto la telenovela

A pesar de que este proyecto, el más exitoso en la historia de la televisión colombiana, ha tenido conectados a millones de televidentes a lo largo de los años, uno de los integrantes del proyecto confesó que nunca ha visto la novela completa.

Se trata de Kepa Amuchastegui, quien comentó que, a pesar del éxito generado por esta producción, nunca se ha animado a ver la serie completa.

“Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea en su versión completa, va a causar extrañeza y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, aseveró el bogotano de 82 años por medio de una transmisión que hizo a través de su cuenta de Instagram.

Lo que debes saber sobre la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’

Según la sinopsis, la nueva trama gira en torno a la crisis que atraviesa Ecomoda, la compañía familiar; así como a la relación con la hija adolescente de Betty y Armando, quien será fundamental en la historia.

En cuanto al elenco original continúan Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Natalia Ramírez (Marcela Valencia) y Lorna Paz (Patricia Fernández), Alberto León Jaramillo (Saúl Gutiérrez), Ricardo Vélez (Mario Calderón) Julián Arango (Hugo Lombardi), Julio César Herrera (Freddy Contreras), María Eugenia Arboleda (Mariana Valdés), Marcela Posada (Sandra Patiño), Stefanía Gómez (Aura María Fuentes), Julio César Herrera (Hermes Pinzón), Mario Duarte (Nicolás Mora) y Adriana Franco (Julia Solano).

Entre las nuevas caras de Yo soy Betty, la fea destacan Sebastián Osorio, Jerónimo Cantillo y Juanita Molina, quien tendrá la responsabilidad de darle vida a la hija de Betty y Armando. Las demás incorporaciones que dejó al descubierto Prime Video en el primer tráiler fueron las de Zharick León, Rodrigo Candamil y Carlos Camacho.