Karen Sevillano y ‘La Segura’ tuvieron fuerte pelea en ‘LCDLF’: “No me calle”

Karen Sevillano y Nathalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, crearon una amistad que parecía inquebrantable dentro de La casa de los famosos, concurso de telerrealidad de RCN y Vix. Por esta razón, a gran parte de los televidentes les sorprendió la dura pelea que tuvieron las creadoras de contenido.

Te puede interesar: Andrea Valdiri tendría nuevo novio ¡Fue captada de viaje y muy cercana a este hombre!

Contrario a lo que ocurrió en otra ocasión, este altercado entre Karen Sevillano y 'La Segura' fue real. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué pelearon Karen Sevillano y ‘La Segura’?

La pelea entre ambas influenciadoras inició gracias al disgusto que Karen tuvo al llegar a su habitación y encontrarla en completo desorden. Razón por la cual cuestionó a sus compañeros, sobre todo a Ornella Sierra, a quien le ordenó recoger su ropa. Fue entonces cuando Nathalia le reprochó su postura:

“Ella no está aquí, mi reina hermosa. Está lavando platos, lo que usted no hizo, así que cállese y arregle eso”.

Por sorpresa para los presentes, Karen Sevillano no se tomó nada bien el comentario de ‘La Segura’ y fue cuando empezó el conflicto.

“¿Cómo así? Lo que ella no hace también lo hago yo muchas veces y nadie manda a callar ¿Cuándo mandan a callar a Ornella por no hacer ni m*erda aquí?, entonces yo no me callo ni por el p*tas ¡Qué tal pues! ¡Viniéndome a callar a mí porque la otra está lavando tres platos!”, aseguró la figura de redes sociales entre gritos.

No te pierdas: Jhonny Rivera, inspirado en Nataly Umaña y Alejandro Estrada, compuso nueva canción

“Usted no me esté callando ¡Ahora yo no puedo hablar porque dizque ‘cállese’! ¡Entonces vengo a ser la mala por decirle a Ornella que recoja!”, agregó Karen Sevillano, a lo que ‘La Segura’ contestó bastante molesta: “¡Nadie está siendo mala! Y si te cayó mal el ‘cállese’, discúlpame, pero no me tienes por qué hablar así”.

¿Karen Sevillano y ‘La Segura’ se reconciliaron?

Luego del fuerte cruce de palabras, Nathalia se fue a llorar a la habitación del líder, lo que conmovió a su amiga y compañera, quien la buscó para pedirle que no pelearan más.

“Nosotras aquí no vinimos a volvernos enemigas o a disgustarnos por una pendejada. Nosotras nos conocemos perfectamente, ella sabe cuando yo estoy mal y yo sé cuando ella lo está”, dijo Karen Sevillano frente a las cámaras del ‘confesionario’.

Puedes leer también: Patricia Silva, de ‘Sábados Felices’, reveló los detalles de la infidelidad que acabó con su matrimonio

“Fue una diferencia, pero nos disculpamos y estuvimos hablando para no volver a pelear, ¡y ya!”, concluyó ‘La Segura’, aliviada por resolver los problemas con su colega.