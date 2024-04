Jhonny Rivera, inspirado en Nataly Umaña y Alejandro Estrada, compuso nueva canción

La ruptura entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, gracias a Jhonny Rivera, cantante de música popular.

Y es que el artista risaraldense, conocido por éxitos como Empecemos de cero o El intenso, sorprendió en horas recientes al contar que la separación entre la pareja de actores fue inspiración para su nueva canción.

La canción que Jhonny Rivera compuso tras la ruptura de Alejandro Estrada y Nataly Umaña

De acuerdo con lo expuesto por ‘El cabellero de la música popular’, la historia detrás de la canción comenzó cuando Estrada, en un acto de caballerosidad, terminó su relación de 12 años con Umaña, devolviéndole su anillo de compromiso en un episodio de ‘La Casa de los Famosos’.

“Pues resulta que, cuando entró y habló, me quedé admirado de este señor, por la decencia y el tacto que tuvo en ese momento. Cualquier otra persona hubiera reaccionado de manera muy diferente, pero él fue un caballero. Cuando le dijo que no retiraba los buenos deseos hacia ella y, a pesar de todo, le deseaba lo mejor porque se lo merecía”, explicó.

Este gesto inspiró a Jhonny Rivera, quien transformó las palabras de despedida en una melodía que habla de respeto y buenos deseos para el futuro, a pesar de las circunstancias difíciles.

“Me acosté a dormir y me desperté con una canción en la cabeza basada en esa temática. Me rondó tanto que me puse y la escribí. Esta canción quedó muy bonita, de verdad, muy hermosa. Tengo la misma sensación que tuve cuando compuse ‘El dolor de una partida’”, agregó el músico de 50 años.

¿Qué opina Alejandro Estrada de la canción de Jhonny Rivera?

Aunque el papá de Andy Rivera ya tiene lista la canción para su lanzamiento, pensó en que debía estrenarla en 2025 por respeto a la expareja. Sin embargo, recordó que el actor cucuteño lo sigue en redes sociales y aprovechó esta cercanía para conocer su opinión.

“Yo pensé: ‘por respeto a ellos no voy a sacar esa canción, voy a esperar a que pase por ahí un año y la suelto. No voy a ser oportunista’ (...) pero me acordé que Alejandro me seguía y una vez me agradeció porque me regaló unas gafas y yo las publiqué”, comentó a través de un video que colgó a sus historias de Instagram.

“Le escribí y me contestó muy efusivo y querido, así como es él; entonces le dije: ‘Quisiera que escucharas una canción que escribí y que está basada en tus palabras. Quiero que me digas qué opinas porque esa canción no sale si tú no me lo autorizas. No quiero ser imprudente ni sumarme al amarillismo’. Alejandro Estrada la escuchó y me dijo que le encantó, y que no se veía involucrado porque no usé palabras puntuales, y me agradeció por la prudencia”, concluyó Jhonny Rivera, aunque no dejó clara la fecha de estreno del tema.