Patricia Silva reveló los detalles de la infidelidad que acabó con su matrimonio

La reconocida humorista colombiana Patricia Silva, quien hace poco se despidió de Sábados Felices, sorprendió al compartir con el público un capítulo doloroso de su vida personal, pues rompió el silencio y expuso detalles de la infidelidad que acabó con su matrimonio.

Pocos sabían que la bella humorista fue víctima de una dolorosa traición. Fotografía por: Instagram

Patricia Silva habló de la traición que recibió de una antigua pareja

En una entrevista con Lo sé todo, la humorista recordó cuando su matrimonio de 18 años llegó a un abrupto final debido a una infidelidad. Este hecho marcó un punto de inflexión en su vida del que fue muy difícil recuperarse.

“Nunca pensé que una traición fuera algo tan duro (...) Jamás hablaría mal de él, fue un hombre bueno en su momento. Lo descubrí un día, Dios saca a la luz todo. Yo creo mucho en Dios (...) Una llamada y se cayó totalmente el ídolo y lo descubrí todo. Fui tan radical que inmediatamente conseguí abogado y me separé”, explicó entre lágrimas.

A pesar de la adversidad, Patricia Silva encontró consuelo y fortaleza en su fe, y recibió apoyo por parte de dos compañeros de Sábados Felices, quienes la motivaron a seguir adelante.

“Yo no sé por qué estoy hablando de esto si era hermético para mí ¡No quería contarle a nadie! Eso fue muy doloroso (...) ¿Por qué no hablan y dicen lo que pasa?, ¿por qué tienes que pillarlos para que sean sinceros y honestos contigo?”, agregó en su charla con el mencionado programa de televisión.

La dolorosa ‘tusa’ de Patricia Silva y su nuevo amor

Contrario a lo que suele suceder entre algunas parejas que atraviesan por la misma situación, Silva no se lo pensó dos veces y, rápidamente, empezó el trámite del divorcio.

“Fui tan radical que, inmediatamente, conseguí abogado y me separé. Yo duré cinco meses tomando pastillas para dormir y relajarme, pero la mano de Dios me sacó. Quedé llena de deudas porque yo me quería quedar con el apartamento y de una manera sobrenatural me llegó la plata para darle lo que le tocaba a él y quedarme con mi apartamento”, expresó la exintegrante de Sábados Felices, programa de humor en el que estuvo durante 39 años.

Por último, Patricia Silva reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Eso sí, advirtió que está llevando todo con mucha paciencia: “Me estoy dejando cortejar de alguien, pero despacio y ahí miro si me conviene o no. Esa persona no es colombiana y le estoy dando tiempo al tiempo. No quiero volver a equivocarme y por eso voy despacio y de la mano de Dios”.