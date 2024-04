Mamá de ‘La Segura’ confesó cuál fue el error que le dejó “la voz así de gruesa”

La influenciadora Nathalia Segura, conocida como ‘La Segura’, es una de las participantes más populares de La casa de los famosos. Sin embargo, tras recordar su historia de vida en el programa, fueron sus padres quienes quedaron en el centro de la conversación, con miles de personas atentas a cualquier declaración o movimiento en redes sociales.

Precisamente, la atención que ha recibido en días recientes Alexa Mena, mamá de la joven caleña, generó una duda entre decenas de personas que hasta ahora la conocen.

Alexa Mena es una mujer apasionada por verse bien y por eso entrena con constancia, lo que se refleja en su despampanante figura. Fotografía por: Instagram La Segura

¿Por qué la mamá de ‘La Segura’ tiene la voz grave?

Desde hace tiempo, Alexa Mena recibe una gran cantidad de preguntas, e incluso burlas, sobre el tema de su voz, pues es bastante grave. Lo que muchos no saben es que esto no siempre fue así.

Te puede interesar: “Me estaba arrastrando hacia abajo”, Shakira sorprendió con explosiva declaración sobre Piqué

Según confesó la mamá de La Segura, su voz cambió debido a un error que ella misma cometió hace varios años, cuando acudió a un tratamiento para marcar su cuerpo y evitarse largas rutinas de ejercicio, pero que trajo efectos secundarios inesperados.

“Una vez yo quería marcarme mucho, y muy rápido, y no me quería demorar en eso. Me apliqué un ciclo de esos para marcar, esos que traen testosterona, y eso me puso la voz así de gruesa (...) Yo un día dije ‘si puedo facilitarme la vaina, pues hágase eso’ y me lo hice, pero no lo volví a hacer porque no me quedaron ganas”, explicó Alexa Mena a través de una transmisión en vivo que realizó en marzo de 2021.

En aquella ocasión, la madre de Nathalia Segura también envió un mensaje a quienes piensan que es una mujer transgénero: “No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”.

¿Mamá de La Segura quiere que la eliminen de ‘La casa de los famosos’?

Luego del acalorado cruce de mensaje que protagonizaron Nathalia y Julián Trujillo durante uno de los brunch del programa, Alexa Mena se pronunció en defensa de su hija, por supuesto, y le envió un mensaje al actor.

“Julián le hizo el amague de darle un cabezazo a ella. Yo sé que es un tipo frío y calculador, pero ya atentar a pegarle a una mujer, y más a mi hija, pues no me parece ¡No estoy de acuerdo! en un momento todo tiene un limite. Si ella reacciona pues con todo el derecho”, aseveró bastante molesta.

No te pierdas: Daniela Álvarez transformó su apariencia con radical cambio de ‘look’ ¡Así quedó la antigua presentadora del ‘Desafío’!

De igual manera, la mamá de La Segura declaró en contra de la producción de La casa de los famosos y, aunque no la escucha por ahora, recomendó a su hija renunciar al programa por la imagen que está quedando de ella.

“Si yo fuera Nathalia, o Karen Sevillano, yo renunció a ser la chismosa de confianza porque es un espacio del ‘reality’, en el cual las colocan como las chismosas de la casa, mientras usan su esencia y talento para hacer reír a la gente y generar rating”, concluyó Alexa Mena.