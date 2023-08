Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia tuvieron ‘acalorada’ discusión “floja usted”

Además de los creativos platos que presentan todas los noches los famosos en MasterChef Celebrity, también ha sido tendencia las constantes situaciones que se viven dentro de la cocina más famosa con algunos de los participantes.

En todas las temporadas que han sido presentadas hasta el momento, varios concursantes han protagonizado fuertes peleas que han dejado con la boca abierta a más de uno.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’?

En el reciente capítulo del reality culinario de RCN, los actores Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia tuvieron un incómodo momento, todo porque a la cubana le preguntaron quién era el flojo del grupo, a lo que contestó que su colega Juan Pablo. “Sinceramente, el que no ha sobresalido tanto en sus platos ha sido Barragán”, dijo.

Ese comentario no le cayó en gracia al actor, quien no dudó en responderle de manera directa, recordándole que ella es la que ha faltado mucho en la competencia, pues durante varios días estuvo ausente: “Solamente me gusta dirigirme a la gente que solo viene a clase. Floja usted que no vino un día y por eso está ahí. Si alguien me ve flojo es porque soy el reflejo de esa persona, entonces es una conversación entre flojos, la ventaja es que lo podemos superar los dos”, dijo muy contundente.

Fuerte discusión de Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia

Enseguida, Daniela, quien interpretó a Magdalena Malagón, en Leandro Díaz, de RCN, aseguró que, aunque el actor tiene un gran sentido del humor, supuestamente cuando le tocan un tema que no es de su agrado, se ponía complicado. “Uno no lo puede enfrentar en algo que no le guste, porque tiene un encendido de cuidado”.

La tensión siguió durante todo el programa. En un momento, Daniela pasó por el lado de Juan Pablo, quien extendió sus manos para chocarlas, pero ella se negó. Eso molestó al actor quien aseguró que ella era “la propia rata” por ser maleducada. Ella le respondió: “rata no, tú eres agresivo”.

Usuarios opinan de la discusión de Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia

Ese tensionante episodio de MasterChef Celebrity dejó múltiples reacciones en redes sociales. Los internautas no dudaron en opinar al respecto y criticar la actitud de los dos participantes: “hoy sí le doy la razón a Daniela, Barragan debió salir hace mucho, pero solo sigue ahí por los retos en grupo”, “no te soporto Barragán, todo ardido cuando se salva es por ayuda de las amiguitas. es obvio que va en carrito”, “hasta ahora se dan cuenta de que Barragán no es que tenga nivel para estar a estas alturas en MasterChef Celebrity Colombia”