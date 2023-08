Francisca Estévez: papás, edad, pareja y más de la eliminada de ‘MasterChef’

Las vidas de los famosos que han pasado por la cocina de MasterChef Celebrity en todas sus temporadas, han sido de gran interés para los televidentes e internautas en las redes sociales, quienes están al pendiente de lo que ocurre con ellos al salir de la competencia de RCN.

En el capítulo del pasado martes 08 de agosto, la actriz Francisca Estévez fue eliminada luego de presentar un plato con varios errores. Al cerdo que le llevó a los jurados le faltó un poco de cocción. “Sé que no fue el mejor plato, estaba nerviosa y no pensé. El error más grande del plato fue el cerdo crudo”, dijo antes de abandonar la cocina.

¿Cuántos años tiene Francisca Estévez?

‘Kika’, como le dicen sus familiares y amigos más cercanos, nació el 17 de noviembre del 2002 en Bogotá, pero creció en Estados Unidos, donde se formó como actriz en la Beverly Hills Playhouse, en North Hollywood, California y en The Stella Adler Academy Of Acting. Vivió en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Actualmente tiene 20 años y a su corta edad se ha destacado como actriz de cine y televisión.

Se dio a conocer por participación en Las noches de Luciana, en el 2004; también por su interpretación de Luisa Mayorga en la serie La nieta elegida, de RCN. Luego, protagonizó La primera vez, donde le dio vida a Eva Samper.

¿Quiénes son los papás de Francisca Estévez?

La reciente participación de Francisca Estévez en MasterChef Celebrity despertó la curiosidad de sus seguidores de querer saber más detalles de su vida.

‘Kika’ es hija de la también actriz Bibiana Navas, recordada por su participación en Pedro el escamoso, Padres e hijos y Chica vampiro. La eliminada del reality de cocina de RCN le heredó el talento para la actuación a su mamá, quien la ha apoyado en cada uno de sus proyectos.

Sus seguidores han hablado mucho sobre el papá de Francisca Estévez, pues en sus redes sociales la joven actriz no da indicios de él. Hasta hace unos días, durante una emisión de MasterChef, ‘Kika’ se refirió a su progenitor, a quien no ve desde hace varios años. De acuerdo con lo que dijo, tuvo que cortar todo tipo de contacto con él. “Tuvo problemas también en su vida y se enloqueció y ya tuvimos que cortar comunicación con él, mi mamá y yo. Eso me ha afectado mucho como con las relaciones que tengo con los hombres, no solo en aspecto amoroso, sino en general”. Hasta el momento, se desconocen más detalles del hombre.

¿Quién es el novio de Francisca Estévez?

Además de su talento, Francisca también ha sido admirada por su belleza. En su cuenta de Instagram donde tiene 669 mil seguidores, la joven publicó recientemente un video donde aparece con un cantante, quien según sus seguidores, podría ser su pareja sentimental.

Se trata de ‘Manú’, quien lanzó el sencillo titulado El mismo lugar, cuya protagonista del videoclip es Francisca. Además, han aparecido juntos haciendo otro tipo de videos o retos en sus redes sociales que confirmarían que sí tendrían una relación. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que sean novios.