Margarita Ortega: hijos, edad, por qué salió de RCN y más de la presentadora

Margarita Ortega se ha desempeñado no solo como presentadora, sino también como actriz. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó a sus 14 años cuando grabó su primer comercial. Hizo parte de Noticias Caracol, Noticias RCN, Culturama, Primera hora, etc.

En su faceta como actriz ha estado en Amor a mil, Siete veces amada, El engaño, Montecristo, Sin vergüenza, La quiero a morir, Rosario Tijeras, Doña bella, Las Santísimas, entre otras producciones.

¿Cuántos años tiene Margarita Ortega?

La presentadora nació el 19 de enero de 1973 en Cali, Valle del Cauca. Tiene 50 años y es considerada una de las periodistas más admiradas del país. Actualmente es presentadora junto a Claudia Palacios, de la emisión central del noticiero CM&, dirigido por Yamit Amad.

¿Cuántos hijos tiene Margarita Ortega?

Hace 27 años la actriz y periodista se estrenó como mamá de Emiliano Granada, quien nació fruto de una relación que sostuvo con un hombre, de quien se desconoce su identidad y del que ella no habla mucho. El joven siguió sus pasos en el arte, pues estudió Cine y se especializó en Dirección. Actualmente él vive en Alemania y trabaja en una productora de Berlín.

Asimismo, Margarita también tiene otra hija llamada Melibea, quien nació de su relación con el actor Ramiro Meneses. Actualmente la joven tiene 18 años y aunque ha vivido siempre con ella, también ha tenido una gran relación con su papá. El actor tuvo una gran relación con el primogénito de la presentadora, así lo reveló hace un tiempo en una entrevista con TvyNovelas: “Emiliano y yo siempre hemos sido muy amigos. Mi pretensión jamás fue ser su padre porque él ya tiene uno. Quería ser su amigo, y lo logré. En eso hago hincapié”.

En una entrevista con Se dice de mí que concedió en una oportunidad la presentadora de Canal 1, reveló que, en realidad, no son dos hijos los que tiene sino tres, pues antes de la llegada de Melibea, perdió un bebé: “yo tengo realmente tres hijos, dos que están aquí conmigo y otro que me acompaña desde otra dimensión”.

¿Por qué Margarita Ortega salió de RCN?

Recientemente, la actriz fue entrevistada por Laura Acuña en su programa de YouTube, y allí habló sobre uno de los momentos más tristes de su vida cuando se retiró de RCN por amor a su hija.

En esa época, Margarita estaba muy ocupada con su trabajo, pero no estaba compartiendo mucho con su hija, quien se acercaba a la etapa de la adolescencia. “Yo hacía tres noticieros, hacía mediodía, almorzaba, internacional, siete de la noche y muchas veces había que hacer reemplazos”.

Por ese motivo, le comentó a su jefe que su hija la necesitaba en casa. La decisión no fue nada fácil de tomar: “fue muy difícil y hay que aceptar que Claudia Gurisatti fue tremendamente generosa conmigo porque yo subí un día, llorando, y le dije ‘a Meli le está yendo mal en el colegio’ y ella me dijo: ‘es que tú nunca estás’ y a mí se me partió el alma. Entonces yo le dije: ‘vengo a decirte que necesito tiempo para estar con ella’”.