¿Cristina Hurtado volvería a la televisión? Este es el programa que presentaría

Cristina Hurtado ha sido considerada una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Debutó en este medio cuando hizo parte de Protagonistas de novela, programa en el que conoció a su esposo Josse Narváez. Más adelante, la antioqueña llegó a Estilo RCN donde comenzó su carrera profesional como presentadora.

Estuvo en Entretenimiento RCN, El Lavadero, y en el 2015 reemplazó a Ana Katalina Torres en RCN por el mundo. También, hizo parte de Canal 1 cuando presentó la sección de entretenimiento de Noticias Uno y el reality Guerreros,

Cristina Hurtado dejó la televisión por la maternidad

Cuando la paisa se enteró que se convertiría en madre nuevamente en el 2021, tomó la decisión de dejar el programa que presentaba, que en ese momento era Guerreros, para dedicarse completamente a llevar un embarazo en los mejores términos y posteriormente dedicarse de lleno al cuidado de Mateo, quien nació el 9 de diciembre de ese año.

Desde entonces, Cristina ha estado alejada de las pantallas y del mundo de la farándula. No obstante, en su cuenta de Instagram donde tiene 6,6 millones de seguidores ha sido muy activa, publicando contenido relacionado con su vida profesional y personal.

Cristina Hurtado quiere volver a la televisión

Recientemente, la presentadora fue invitada al programa Buen día Colombia, y allí habló de sus proyectos y cómo ha sido todo este tiempo lejos de la televisión. También, recordó cómo fue su época cuando estaba en RCN, especialmente cuando hizo parte de Protagonistas de novela, el programa que le cambió la vida.

En medio de la charla con los presentadores, uno de ellos le dijo: “¿volverías feliz a la televisión, a presentar en RCN?”, a lo que ella respondió entre risas: “a ver la propuesta, yo escucho”.

Luego, agregó: “pues obviamente, mira, y han pasado, ya dos años, voy a cumplir dos años, fuera de las pantallas, yo decidí quedarme con Mateo, en ese entonces estaba presentando Guerreros, y cuando supe que estaba embarazada le dije a mi esposo ‘amor, quiero decirte que quiero hacer un alto en el camino, en mi proceso, en mi carrera, porque quiero dedicarme a la maternidad’”.

Cristina aseguró que con sus dos hijos mayores no tuvo la oportunidad de dedicarles el tiempo que hubiera querido en su cuidado: “quiero vivir lo que nunca he vivido con Daniel y Juan José, porque cuando los tuve a ellos era más chiquita, estaba en otra etapa de mi vida. Era un momento de producir, de hacer, mientras que Mateo me llegó en un estado de madurez, tranquilidad, de poder darme la posibilidad de dedicarme a él”.

Cristina Hurtado reveló que le gustaría presentar ‘Protagonistas de novela’

Finalmente, la presentadora reveló que sí le gustaría volver a la televisión, pues es algo que le apasiona mucho y además le hace mucha falta. “Después de todo este tiempo yo ya quiero estar en televisión, ya quiero hacer algo, la gente ya me empieza a decir: ‘Cris te queremos ver en televisión, dónde vas a estar. Por supuesto eso hace falta porque fue aquí en las pantallas nacionales, de RCN, fue donde yo me hice, donde me conocieron e hice todo mi proceso”.

También, aprovechó el espacio para proponer que vuelva Protagonistas del novela y que a ella le gustaría ser la presentadora: “yo le tengo mucho amor a Protagonistas de novela, una gratitud. Fue una experiencia muy dura, porque es muy duro estar encerrado. Eso es una montaña rusa de emociones… ¿Por qué no hacemos Protagonistas de novela otra vez? Que tenga la misma canción que teníamos nosotros, que no hagan casting, que digan: ‘Cristina Hurtado va a presentar Protagonistas’”.