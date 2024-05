En vivo, Carla Giraldo le devolvió pulla a Cristina Hurtado: “Usted es buenísima”

Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras de La casa de los famosos Colombia, volvieron a ser tema de conversación entre medios y televidentes, por cuenta de un momento del capítulo 95 (emitido el 15 de mayo) que no pasó desapercibido para los espectadores y que muchos calificaron como “tenso” e “incómodo”.

Resulta que hace pocos días, Cristina Hurtado concedió a Semana una entrevista en la que habló a detalle sobre la relación con su compañera de programa. Fue entonces cuando confirmó que entre ellas no existe cercanía alguna: “La relación con Carla Giraldo es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra (...) No nos tomamos un café, no somos amigas ¡Cero! Somos personas diferentes y cada una con su personalidad, su vida y sus creencias”.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo en 'La casa de los famosos' Fotografía por: Facebook 'La casa de los famosos Colombia'

Por cuenta de estas declaraciones, fanáticos de La casa de los famosos percibieron un reciente cruce de mensajes entre ambas presentadoras como un ‘toma y dame’ en el que, supuestamente, la también actriz habría aprovechado para ‘sacarse la espinita’ con su colega.

¿Qué le dijo Carla Giraldo a Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’?

En el episodio del 15 de mayo, los televidentes fueron testigos del primer ingreso de Hurtado al interior de la casa, donde compartió con los habitantes como no lo había hecho hasta ahora.

“Nos emocionamos con su ingreso hoy a la casa y verle ese lado tan humano que usted tiene”, dijo Carla Giraldo, a lo que Cristina Hurtado contestó: “Fue maravilloso, Carla, lleno de amor y, sobre todo, comprensión. Fue una visita muy hermosa, de verdad que lo hice con el corazón... como cada cosa que realizamos dentro de la casa. Pero no todo fue lindo y emotivo, también los hice sudar porque jugamos fútbol”.

Precisamente, fue al tocar el tema del encuentro deportivo cuando Giraldo lanzó lo que el público consideró como una ‘indirecta’ a su compañera: “Si la vi hacer 21 ¡Muy bien! Yo le tengo fe a usted en el fútbol... dando patadas usted es buenísima”.

Y aunque no quedó claro que se tratara de una respuesta a Hurtado por lo dicho a Semana, seguidores del programa y de ambas presentadoras no dudaron en opinar al respecto en redes sociales. “Que no se note la tensión”, “cuando me preguntan si el ambiente laboral de donde trabajo es sano”, “yo siento que trabajar juntas es un desgaste para ambas” y “yo apoyo a Carla porque Cristina no tiene que estar ventilando nada, y menos cuando ni siquiera se ha acabado el programa”, fueron algunos de los comentarios que suscitó este momento.