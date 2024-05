Ellas han sido las esposas de Carlos Vives. Con dos de ellas tuvo hijos

El famoso cantante Carlos Vives ha tenido una vida llena de música, pasión y amor. Su talento lo convirtió en uno de los artistas más queridos y reconocidos en el mundo de la música latina, pero su vida personal también ha capturado la atención de sus seguidores. El samario de 62 años ha estado casado en tres ocasiones y es padre de cuatro hijos, cada uno de ellos con una historia única.

¿Quiénes han sido esposas de Carlos Vives?

Su primera esposa fue Margarita Rosa de Francisco, con quien no tuvo hijos, pero compartió momentos significativos de su vida temprana. La relación culminó en 1990, dos años después de su boda, pero dejó recuerdos imborrables en la vida de ambos artistas y así lo ha manifestado en diferentes ocasiones.

El divorcio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fue uno de los más sonados de la farándula colombiana. ¿Qué pasó entre ellos? ¡Entérate aquí! Fotografía por: Cortesía

“Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y, entre otras cosas, yo estaba allá en España sola y Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”, expresó Margarita Rosa, en charla con Casa del Valle, sobre su ‘tusa’ por el famoso músico.

Al poco tiempo de su primer divorcio, Carlos Vives encontró amor nuevamente con Herlinda Gómez, con quien tuvo dos hijos: Lucy, conocida por su activismo, su graduación en Filosofía y por aparecer en varios videos musicales de su padre; y Carlos Enrique, quien tampoco quiso seguir los pasos de su progenitor y se enfocó en su carrera como director genético en una compañía biofarmacéutica. Sin embargo, la historia de amor entre Gómez y el artista concluyó un par de años después en medio de rumores de infidelidad.

La actual esposa de Carlos Vives es Claudia Elena Vásquez, con quien ha tenido dos hijos más, Pedro y Elena. La familia comparte una vida llena de amor y música, y tanto Claudia como los hijos de Carlos son una parte esencial de su vida y carrera.

Así influyeron los hijos en la carrera de Carlos Vives

En una charla con La Red, programa del canal Caracol, el intérprete de La foto de los dos admitió que su carrera trajo consigo varios obstáculos en cuanto a la crianza de sus hijos mayores, por lo que tuvo que hacer varios ajustes que le permitieran estar presente.

“Tiene uno que ausentarse todo el tiempo, los ‘pelaos’ chiquitos, era difícil viajar con ellos. Sin embargo, ahora viajamos por lo general en el verano y se lo han disfrutado. En estos tiempos ha sido más placentero”, aseguró Carlos Vives.