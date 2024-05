Recuperan video de Margarita Rosa y Carlos Vives siendo felices recién casados

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se convirtieron en la pareja de oro de la televisión colombiana en la década de los 80. Ella había sido reina del Valle y virreina nacional, mientras él se destacada en la actuación desde niño. La dupla coincidió en la grabación de ‘Gallito Ramírez’, novela que protagonizaron y grabaron en la costa colombiana. Allí se enamoraron y posteriormente, después de un mediático romance, se casaron en Cali, en 1988.

Los recién casados vivieron su primer año en Puerto Rico, donde él ya era una estrella de telenovelas. En uno de los viajes que hicieron a Colombia y en medio del enamoramiento mutuo que aún sentían, Vives y Margarita concedieron una entrevista al fallecido periodista Ernesto Mcausland. Él les preguntó sobre cómo lidiaban con la relación, cómo se reconciliaban y en general, cómo era estar casados.

Así se veía Margarita Rosa a los 24 años casada con Carlos Vives, de 28

En el material, logrado en 1989 Margarita tenía 24 años y Vives, 28. El video fue subido en las redes sociales de la casa fundación que lleva el nombre del periodista, y ha sorprendido a muchos de los cibernautas que no habían visto imágenes de la pareja en aquellos tiempos.

“Es una época muy bella para nosotros porque el primer año fue bastante tormentoso. Carlos viajando, yo también. El acople famoso de una pareja que recién se casa. No es fácil vivir con otra persona y eso que yo considero que Carlos es una persona muy fácil para vivir”, se oye decir a Margarita luciendo su natural cabellera negra, mientras se toma una bebida refrescante. La actriz, hoy residenciada en Miami, también comenta que Vives es un “hombre muy práctico, alegre, todo le gusta. Ya estamos pasando por esa época linda”.

“Sí, soy feliz con ella”, Carlos Vives sobre su matrimonio con Margarita hace 35 años

Por su parte, Vives también llena de elogios a la experiencia de compartir con Margarita. “La felicidad no es complicada, son cosas muy sencillas, compartir cosas, una vista”. Cuando Ernesto le pregunta al cantante que en esa época todavía no había grabado temas vallenatos y era muy popular cantando melodías de balada como ‘No podrás escapar de mí’, que era el éxito del momento, si es feliz, él no titubea: “Si, yo soy feliz. Yo soy feliz con ella. No significa que no tenga los momentos de odiarnos”. Enseguida, Vives canta “porque el odio y el amor, nacen en la misma rama”, que corresponde a un trozo de un famoso tema de Rafael Escalona, como si su inconsciente presagiara que un tiempo después fuera a interpretar a este compositor vallenato, en una serie y cantar sus temas, que lo han hecho mundialmente famosos.

Las reacciones de los cibernautas a este material, que puedes ver al final de la nota, no se han hecho esperar. La mayoría coincide en la evidente belleza de los dos, lo enamorados que se veían, incluso, algunos osan decir que no han visto otra pareja tan perfecta como la que conformaron Carlos y Margarita. Hay quienes también lamentan que ese matrimonio solo haya durado dos años. Menos de un año después de la mencionada entrevista, la pareja se estaba separando.

Actualmente, Carlos está casado, desde el 2008 con la también ex reina Claudia Elena Vásquez, con quien tuvo dos hijos. Margarita nunca se convirtió en madre, pero lleva una relación estable con el holandés Will Van Der Vlugt.

