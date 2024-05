Escándalo en LCDLF: Alfredo amenazó a Julián en medio de acalorada pelea ¿Qué pasó?

Tal y como se esperaba, la llegada de Julián Trujillo, Alfredo Redes , Pantera y Miguel Melfi al ‘exilio’ fue detonante para una nueva pelea entre los concursantes de La casa de los famosos (LCDLF). Sin embargo, en esta ocasión hubo agravantes en comparación a sus anteriores conflictos.

La disputa inició cuando los habitantes de esta nueva habitación, en la que también está Martha Isabel Bolaños, discutieron sobre cómo debían repartirse dos camas entre cinco personas. Fue entonces cuando los ‘papillentes’ propusieron rotar para que uno de los hombres durmiera en el piso y otro acompañado de la actriz, mientras los demás descansaban en la cama restante.

“No, Juli es galáctico y él duerme conmigo. Yo no voy a rotar para dormir con nadie más (...) Además, la idea es que mañana alguno se gane la prueba y quede un espacio libre, no que sigamos acumulando gente”, dijo Bolaños al dejar en claro que no dormiría con ningún integrante del equipo rival. Actitud que fue criticada por Miguel Melfi, Alfredo Redes y Pantera, quienes señalaron que Julián Trujillo ya había aceptado esta iniciativa.

Miguel Melfi, Pantera y Alfredo Redes, integrantes del team 'papillente' de 'La casa de los famosos'.

¿Por qué pelearon Julián Trujillo y Alfredo Redes?

Luego de recibir las sugerencias de sus compañeros sobre dormir con alguno de los ‘papillentes’, Martha Isabel Bolaños aseguró sentirse “atacada”, por lo que Julián intervino y aclaró que en ningún momento aceptó dicha propuesta de rotar entre la cama y el piso.

“Yo no dije que sí, yo dije que Martha decida”, expresó el actor con una evidente molestia en su rostro, a lo que Miguel Melfi respondió: “O sea que tú no tienes decisión propia ¡Ten voz en lugar de echarle la culpa a Martha! Tú también puedes hablar porque tienes boca y criterio. Tienes que opinar algo y no dejar que decida Martha”.

“Para que quede claro, lo que quiero decir es que aquí tenemos a una mujer y nosotros nos adaptamos a lo que ella diga. No sé cómo sea en tu casa, Miguel, pero así debería ser siempre”, contestó Julián Trujillo con un tono bastante elevado.

Entre gritos y alegatos, los ánimos en los integrantes de La casa de los famosos se caldearon cada vez más, al punto que Alfredo Redes intervino y envió una nueva amenaza: “Yo te voy a decir una vaina, papi. Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así y a la tercera no respondo. Te tiro la plena porque tú no eres papá mío para que me hables así (...) Yo no sé qué se cree este gran m*rica, vale”.

Se esperan sanciones en ‘La casa de los famosos’

Teniendo en cuenta el calibre de las palabras que usó Alfredo Redes en contra de Julián Trujillo, aun cuando la propuesta de los ‘papillentes’ era la más justa, los seguidores del team ‘galáctico’ solicitaron al canal RCN una sanción por amenaza y agresión verbal en contra del actor. No obstante, otra parte del público salió en su defensa.

“Segunda vez que Alfredo amenaza con violentar físicamente a Julián, ¿qué esperan para tomar cartas en el asunto?”, “Alfredo es un peligro, vean cómo se alza por una discusión en la que ni siquiera estaba participando”, “qué rabia ver cómo Martha y Julián defienden una postura injusta aun cuando saben que no tienen razón ni argumentos” y “mañana solo van a mostrar la parte de Alfredo y lo van a sancionar”, fueron algunos de los comentarios que se suscitaron en redes sociales.