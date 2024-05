Cristina Hurtado reveló detalles inéditos de su “nula” relación con Carla Giraldo

Luego de tres meses de rumores, Cristina Hurtado resolvió las dudas sobre su verdadera relación con Carla Giraldo, su compañera en La casa de los famosos. Y es que, tal y como se especuló entre los televidentes, la presentadora confirmó que con su colega no existe amistad alguna.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Johan López

¿Qué dijo Cristina Hurtado sobre Carla Giraldo?

En una charla con revista Semana, la antioqueña de 40 años cortó de raíz todas las especulaciones y describió su relación con Giraldo como “nula”.

“La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro”, comentó Cristina Hurtado.

En cuanto a cómo hacen para trabajar juntas, la exparticipante de Protagonistas de Novela manifestó que cada una tiene su propio espacio. También advirtió que no comparten momentos fuera del trabajo, como tomar un café o socializar.

“Y en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, concluyó Hurtado en su confesión, la cual suscitó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

Cristina Hurtado también habló de los supuestos libretos en ‘La casa de los famosos’

En su charla con Semana, la presentadora también aprovechó para desmentir los rumores de que los eventos en el reality show, como la separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, hagan parte de un libreto preparado por la producción para despertar la atención del público.

“No entiendo cómo pueden creer eso. Es la primera vez que se puede ver un programa de estos en vivo, en streaming 24-7. Lo que comen, lo que hablan, lo que les pasa. Los estados de ánimo de cada uno. Están supervigilados. Tienen cámaras por todos lados. Nada de lo que sucede dentro de la casa está libreteado. Es la vida real en vivo”, afirmó Cristina Hurtado.