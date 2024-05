Karen Sevillano y La Segura opinaron sin filtro sobre el cuerpo de Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños sorprendió en días pasados al quitarse la ropa para ganar una prueba en La casa de los famosos. Este desnudo generó una mezcla de emociones y sentimientos, no solo en los televidentes, sino también entre sus compañeros. Algunos, por ejemplo, elogiaron su determinación para conseguir la victoria; mientras que otros, como Karen Sevillano y ‘La Segura’, no dejaron pasar la oportunidad para opinar sobre el cuerpo de la actriz.

Te puede interesar: Carla Giraldo le pidió disculpas a Nataly Umaña en vivo: así respondió la actriz

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA gracias a la puteria de Martha ganaron las mujeres 😂🔥 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/cpgZVKxea3 — Felipe Echeverry (@r19_felipe) May 9, 2024

¿Qué dijeron Karen Sevillano y ‘La Segura’ sobre Martha Isabel Bolaños?

Horas después de haber participado en el desafío de las prendas, por el que ‘La Pupuchurra’ resultó sin ropa, ‘las chismosas de confianza’ se encontraron en la habitación de maquillaje y allí, frente a las cámaras, dieron su opinión al respecto.

La primera en hablar fue Karen Sevillano, quien se mostró impresionada por el cuerpo que Martha Isabel Bolaños conserva a su edad: “Yo, a los 50 años, tengo el cuerpo de Martha y me doy por bien servida, y también me voy quitando la ropa en cualquier lado”.

Vea también: Alejandro Estrada descubrió a Claudia Bahamón ‘in fraganti’ y publicó curiosa foto

”Martha podrá ser lo que sea, pero sí está bien bonita para tener 50. Tiene cuerpo de jovencita que va al gimnasio“, agregó ‘La Segura’ sobre la caleña, con quien ha tenido varios conflictos de convivencia durante los tres meses que llevan encerradas en La casa de los famosos.

Martha Isabel Bolaños y ‘La Segura’ se sacaron los trapitos al sol

En el más reciente posicionamiento, la experimentada actriz no dejó pasar la oportunidad y le manifestó a la influenciadora, una vez más, lo que le molesta de su comportamiento en La casa de los famosos:

“Nathalia, me posiciono frente a vos para pedirte solamente una cosa: respeto. Vos y yo somos caleñas, somo mujeres, tenemos algo en común y es que somos criadas por una mamá y una abuela, tenemos procesos de vida interesantes. Entonces, si regresas y no se despierta una empatía, que se despierte un respeto. Yo no quiero volver a recibir de vos palabras tan desobligantes… de verdad. Natalia, si regresas, respétame”.

Por supuesto, Martha Isabel Bolaños no se quedó sin respuesta por parte de ‘La Segura’, quien, con una mirada fija y desafiante, le sacó a relucir un conflicto que tuvo con ‘Pantera’. Sin embargo, la creadora de contenido aumentó el calibre de las palabras que realmente usó ‘La Pupuchurra’ en aquella ocasión.

“¡Ah, ya! ¿Y cuando estabas difamando a Pantera?, de que era un maltratador y un abusador. Si quieres hablar de respeto, primero hazlo tú. Y si vuelvo, de una”, contestó Nathalia Segura, tras lo cual cada una regresó a su lugar y quedó la tensión en el ambiente