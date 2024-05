Nuevos rumores sobre la supuesta rivalidad entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras de La casa de los famosos, volvieron a circular entre los televidentes. En esta ocasión, una de las dos integrantes del programa fue la encargada de avivar las sospechas que, en otras ocasiones, han salido a desmentir.

Puedes leer también: Laura Tobón admitió que su esposo puso ultimátum en la relación ¿Crisis matrimonial?

¿Carla Giraldo criticó a Cristina Hurtado? Picantes mensajes despertaron sospechas Fotografía por: Facebook 'La casa de los famosos Colombia'

¿Carla Giraldo echó al agua a Cristina Hurtado?

Resulta que por medio de X (antiguamente Twitter), Giraldo hizo una pregunta a su comunidad de seguidores que, de acuerdo con algunos usuarios, fue una excusa para lanzar indirectas a su compañera de La casa de los famosos.

“¿Qué es lo peor que les ha pasado con un compañero de trabajo?“, fue el interrogante planteado por la también actriz que despertó reacciones inmediatas.

“Que minimice mi talento con su actitud solo por su experiencia y recorrido. No me pasó, pero pasa, ¿verdad?”, respondió uno de sus seguidores, como clara referencia a los supuestos conflictos con Cristina Hurtado, a lo que Carla Giraldo agregó: “Pasa mucho. También pasa que se aprenden tus textos para no dejarte hablar. Pasa en las novelas y pasa en la vida real”.

No te pierdas: Rigoberto Urán y Michelle Durango esperan su segundo bebé juntos ¡Ya revelaron el nombre!

Otros usuarios recordaron el incómodo momento que, hace varias semanas, las presentadoras protagonizaron cuando Hurtado le preguntó a su compañera si había “hecho la tarea”.

“Pero si la haces no te tienes que ofender, sino responder: ‘Eso te traerá BE-NE-FI-CIOS”, contestó entre risas.

Carla Giraldo aclaró si sus mensajes fueron para Cristina Hurtado

Ante la ola de críticas que recibió por su publicación en X, la antioqueña de 37 años afirmó que tan solo se trató de una dinámica para interactuar con sus seguidores de esa red social y no una serie de pullas en contra de su compañera de trabajo.

“No hablo de mí, solo les pregunto a ustedes (...) A mí ya no pueden hacerme más ¡Yo ya pasé por todas!“, concluyó la presentadora de La casa de los famosos sobre lo que calificó como un malentendido.

A pesar de las explicaciones, los seguidores de Carla Giraldo no se mostraron muy convencidos y continuaron mencionando el nombre de Cristina Hurtado en decenas de comentarios.