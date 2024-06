Ella es la doble de Carolina Gaitán en ‘Rojo Carmesí’ de RCN: “muy linda”

El 9 de febrero pasado, Carolina Gaitán sorprendió a sus seguidores al confirmar que está en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su amor con su prometido Samir Helo.

Te puede interesar: ¿Por qué Nicolás Nohra y Carolina Gaitán terminaron? Esto se dijo en redes

Carolina Gaitán Fotografía por: ARCHIVO VEA

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo... mi Salomón de mi corazón, no sé nada de esto de ser una guía, ni un ejemplo, pero quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de crearte a ti con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada mi creación más magna mi adoración sin parangón ni comparación, Salomón de mi corazón”, escribió en una publicación.

A través de sus redes sociales, la también cantante ha mostrado los avances de su embarazo, mientras graba Rojo Carmesí, producción del canal RCN donde interpreta a Valeria Ruiz.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es la doble de Carolina Gaitán en ‘Rojo Carmesí’?

Pocos sabían que, debido a su embarazo, Carolina Gaitán cuenta con una doble para mantener la continuidad de su personaje sin que afecte la trama de la producción.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 4,8 millones de Instagram, la actriz mostró a la mujer que ha hecho varias escenas en su lugar. “Les voy a presentar a quien hace mi cuerpo espectacular. Ya me toca ponerme el saco yo también, nos vemos parecidas, pelos parecidos, solo que panza (mostró su barriguita), no panza (mostró la de ella)”, dijo.

“Hace mi cuerpo espectacular”: Carolina Gaitán mostró a su doble en ‘Rojo Carmesí’ pic.twitter.com/84QnvkZdUf — joseluengotop (@joseluengotop) June 4, 2024

Se trata de Ana María Vega, una joven modelo de 26 años, quien cuenta con 15 mil seguidores en Instagram, quien en su feed presume parte de su trabajo. Es ella quien hace las escenas de cuerpo completo, pues en la telenovela, Valeria no está embarazada.

El truco que ha utilizado la producción ha sido exitoso, pues muchos televidentes y usuarios en redes sociales no se habían fijado que para los planos generales de la actriz aparece Ana María Vega. De esa manera, el canal RCN sigue conservando el talento de la actriz mientras da a luz a su primogénito, quien se llamará Salomón.

Vea también: Él es Samir Helo, el novio de Carolina Gaitán de ‘Rojo Carmesí’ y padre de su hijo

¿Cuántos años tiene Carolina Gaitán?

La actriz nació el 4 de abril de 1984 en Villavicencio. Actualmente tiene 40 años y espera a tener a su bebé por medio de un parto natural; sin embargo, es consiente que las cosas pueden ser impredecibles por lo que si llegase a necesitar una cesárea no tendría problema.