Él es Samir Helo, el novio de Carolina Gaitán de ‘Rojo Carmesí’ y padre de su hijo

Luego de su ruptura de Nicolás Nhora, Carolina Gaitán inició una nueva relación sentimental. Aunque la actriz ha sido muy reservada con su vida privada, pues, de hecho, no se ha referido a las razones de ruptura con Nicolás, en sus redes sociales ha mostrado lo enamorada que está.

¡Carolina Gaitán está embarazada! Fotografía por: Instagram

En febrero pasado sorprendió a sus seguidores al confirmar que está en la dulce espera de su primer hijo. “Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser Mamá”, escribió en su cuenta de Instagram donde tiene 4,8 millones de seguidores.

¿Quién es el novio de Carolina Gaitán?

Desde entonces, era todo un “misterio” la identidad del hombre que conquistó su corazón, pues, hasta el momento, la actriz de Rojo carmesí no lo ha presentado oficialmente en sus redes sociales.

No obstante, este fin de semana realizó el baby shower de su primogénito Salvador y en las imágenes dejó ver a su pareja sentimental. De acuerdo con su amiga Marianne Schaller, el novio de la actriz se llama Samir Helo.

Al parecer y según han reportado varios medios de comunicación como Pulzo y Revista Semana, Samir es piloto y artista plástico, desempeñándose como maestro de artes plásticas de la Universidad de los Andes.

A diferencia de Carolina, Samir Helo no tendría nada que ver con el mundo de la farándula, de hecho, no tiene redes sociales. “Es empresario y trabaja como CEO de Quántica BPO y All in Group, dos espacios de comunicaciones”, mencionó Semana.

Sus seguidores no pasaron desapercibidas las imágenes donde se ve el nuevo novio de la actriz de Rojo Carmesí. “La mamá más hermosa del mundo”; “por fin le conocemos la cara al papá, Salomón será hermoso”; “muchas bendiciones para ese bebé hermoso que viene en camino”; “qué alegría que ese angelito llega a darle más alegría a esa familia”.

Carolina Gaitán y su novio Samir Helo se casan

En enero pasado, la también cantante anunció que se comprometió con su novio Samir y padre de su segundo. “Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. Dije sí”, escribió en una publicación.

Por ahora, ‘La Gaita’ no ha revelado más detalles de su relación amorosa, lo único que ha dicho es que está feliz y expectante al nacimiento de su bebé. Actualmente se encuentra en las grabaciones de Rojo Carmesí, la nueva telenovela del canal RCN.