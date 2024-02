¿Por qué Nicolás Nohra y Carolina Gaitán terminaron? Esto se dijo en redes

Aunque la vida profesional de la actriz Carolina Gaitán es muy comentada a nivel nacional e internacional, su área privada también es de gran interés en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando se trata de sus parejas sentimentales.

¡Carolina Gaitán está embarazada! Conoce aquí el género y nombre de su bebé Fotografía por: Instagram

‘La Gaita’ estuvo casada con Nicolás Moreno, pero después de seis años tomaron la decisión de separarse, las razones de la ruptura aún son desconocidas, pues la artista ha optado por ser muy reservada con ese tipo de detalles de su vida.

¿Quién es Nicolás Nohra, exnovio de Carolina Gaitán?

Meses después de terminar su matrimonio, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor, esa vez con Nicolás Nohra, un DJ y empresario de gafas. Estudió Administración de Empresas en el CESA. A los 23 años fundó su primera empresa y actualmente distribuye marcas no solo en Colombia, sino en otros países como Perú, Chile y México.

Su pasión por los negocios comenzó desde muy pequeño, viendo el ejemplo de su padre quien lo llevaba a reuniones importantes. “Me inculcó la pasión emprendedora desde muy pequeño. Una de sus lecciones es que sin importar las circunstancias siempre hay que encontrar una solución y ver oportunidad en los problemas”, dijo hace un tiempo en entrevista con Forbes.

¿Qué pasó con la relación de Nicolás Nohra y Carolina Gaitán?

En marzo del año pasado, surgieron los primeros rumores de la ruptura de la cantante y el empresario, pues no los volvieron a ver juntos. “Uno de nuestros flechos, que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’ (...) se dejaron en los mejores términos. No hubo acuerdos en algunos hechos de la relación, lo que los llevó a partir cobijas”, dijo en ese momento el presentador Ariel Osorio en el programa Lo sé todo.

La razón no ha salido a la luz pública. Las veces que fueron entrevistados por algunos periodistas, no revelaron el motivo. “Tú sabes que no me gusta hablar de mi vida privada en cámaras, entonces mejor dejar así”, dijo el empresario.

Los fanáticos de la pareja guardaban la esperanza de verlos por más tiempo juntos, incluso, en algún momento se llegó a rumorar que podrían llegar al altar. “Yo juraba que iban a terminar casados ¡Qué lástima! Hacían muy buena pareja”, “no se veían tan felices juntos, creo que los unió mucho el hecho de que él la acompañara a sus primeros premios Óscar y durante el éxito de ‘Encanto’, pero hasta ahí”.

Ahora Carolina está feliz con su novio Samir, y el padre del hijo que está esperando, al cual le pondrán por nombre Salomón.