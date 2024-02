Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a quienes la tildan de ‘crecida’

Jhonny Rivera y Jenny López conforman una de las parejas más comentadas del momento en Colombia. Los artistas hicieron pública su relación en julio del año pasado y, desde entonces, han tenido que soportar todo tipo de comentarios de sus seguidores.

La pareja ha estado en el ojo público por la gran diferencia de edad, pues el intérprete de El intenso tiene 49 años, mientras que la joven tiene 21. No obstante, eso no ha sido impedimento para que los cantantes demuestren su amor.

A finales de enero, estrenaron su canción Culpables, cuya letra habla de las críticas que han recibido durante este tiempo, pero que, finalmente, ellos prefieren hacer caso omiso. “Somos culpables de amarnos, amarnos sin control… Puede que tengan razón, lo sentimos, pero es culpable el corazón… Entre más nos juzguen, más nos amaremos”, dice una parte del tema.

¿Por qué dicen los internautas que Jenny López es ‘picada’?

En redes sociales, muchos seguidores han afirmado que López se volvió “muy creída y picada”. Según ellos, a la artista no le gusta tomarse fotos con ellos cuando se encuentran en un lugar público.

Para aclarar la situación, la artista decidió referirse a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 640 mil seguidores. “Es una situación que a veces es chistosa, a veces es incómoda, pero necesito hablarlo, porque no sé cómo manejarla. (...) Cuando estamos juntos en un aeropuerto o en algún lugar, llega alguna persona a nuestra mesa y dice “me regala una foto”, pero miran a Jhonny, entonces inmediatamente asumo que le está pidiendo la foto a él; y luego me dicen, “usted no me va a regalar la foto”, entones me levantó y me tomó la foto. (...) A veces yo poso para las fotos y entiendo que quieren la foto conmigo, y a veces no poso para la foto y malinterpretan eso como si yo fuera creída”, comenzó diciendo.

Para evitar esos malentendidos, Jenny les dio una solución a sus seguidores: “hagamos una cosa, si ustedes nos ven juntos y quieren una foto con los dos, hágannoslo saber”, dijo.

Aunque reciben muchos comentarios negativos, también existen usuarios que los felicitan por su relación: “hacen una linda pareja”, “se ven hermosos”, “no importa lo que digan”, “son muy lindos”, “me gusta que no se dejen afectar de los comentarios”.