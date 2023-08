Jenny López, novia de Jhonny Rivera, se mostró sin filtro. Así se ve: “no sufran”

Johnny Rivera y Jenny López confirmaron hace unas semanas su relación sentimental. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del cantante de música popular, pues después de su ruptura con la mamá de su hijo Andy Rivera no se había vuelto a mostrar con otra mujer.

Jhonny Rivera y Jenny López. Fotografía por: Instagram Jhonny Rivera

Además, la diferencia de edad ha sido el tema más comentado, ya que el artista es 30 años mayor que ella. Algunos internautas no han visto con buenos ojos esa relación, por lo que les han dejado múltiples comentarios negativos, incluso, les han escrito insultos. La pareja ha afirmado que seguirán manteniendo su romance en privado para evitar eso.

Así luce la novia de Jhonny Rivera sin maquillaje

Jenny López, quien es la corista de Jhonny Rivera, tiene 332 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La artista tiene 590 publicaciones entre las que se destacan fotos y videos presumiendo su belleza.

Los internautas suelen dejarle comentarios, en su mayoría, muy positivos elogiándola. “Es hermosa”, “a mí me parece que es una mujer divina”, “bellísima”, “qué belleza de mujer”, “te ves divina siempre”.

Esta semana, un usuario la cuestionó porque casi todas sus fotos tienen filtro. “¿por qué no sales sin filtro?”, le escribió. Para responderle, la cantante publicó una instantánea donde muestra la mitad de su cara sin maquillaje y sin filtro. Sus seguidores dejaron sus reacciones: “no se necesitan muchos filtros cuando ya tiene cirugías y demás procedimientos estéticos”, “por qué será que cuando le dicen que se muestren sin filtro y maquillaje, solo muestran la mitad de la cara, o sea no miran de frente”, “si se hace cirugías o no, es problema de ella, ella verá, no sufran tanto por los demás”, “ella es una niña linda con o sin filtros, tiene ángel”, “sin filtro se metió en clorox”, “los filtros son para usarlos”.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene la novia de Jhonny Rivera?

En redes se han cuestionado si la cantante tiene alguna cirugía estética, o si, por el contrario, todo su cuerpo es natural. En su cuenta de Instagram despejó las dudas de sus seguidores: “yo solo tengo dos cirugías. Tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito”.