Yailin reveló la verdadera razón por la que Anuel no ve a su hija Cattleya

La polémica entre ‘Yailin, la más viral’ y Anuel AA sigue llamando la atención de los medios de comunicación y usuarios en redes sociales. Como bien se ha conocido, los artistas se separaron en malos términos, al punto que Anuel no ha compartido casi nada con su hija Cattleya.

Te puede interesar: Yailin rompió en llanto por su hija: “yo soy su mamá”, ¿qué le pasó?

Yailin sorprendió al mostrarse sin tatuaje de Anuel AA ¿Ya lo olvidó? Fotografía por: Instagram Yailin La Más Viral

De hecho, hace unos meses Yailin lo acusó de violencia doméstica, pero el ex de Karol G rechazó esas acusaciones y se refirió a su exesposa como una “mentirosa”.

“Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas (a) bajar, así de bajo, pana”, expresó la influenciadora, mientras que el puertorriqueño le respondió: “¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bah, mentirosa. Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público la atacara cuando yo dejé verle al mundo que estábamos juntos… Pero antes de eso hacía lo que fuera porque una foto mía y de ella o algo saliera a la luz de que ella y yo hablábamos”.

¿Por qué Anuel no ve a su hija Cattleya?

Desde que Yailin dio a luz a su hija Cattleya, los internautas han estado al pendiente si Anuel comparte con la niña. El día del parto el cantante acompañó a su ex y conoció la bebé, sin embargo, según la ‘chivirika’, el artista no ha vuelto a compartir con ella. Por su parte, fue Tekashi, el nuevo novio de Yailin, quien asumió ese rol de padre, y quien se ha encargado de darle todo el amor a la niña.

Recientemente, la también cantante le concedió una entrevista a Brea Frank; allí abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida y su relación con su ex.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Una de las cosas que contó fue que la primera palabra de la bebita fue ‘papá’. “Si Dios lo quiso así está bien, es algo normal, pero no me siento mal, llegará su momento en el que ella le diga tú sabe”.

De igual manera, la joven fue cuestionada sobre la relación de Anuel con Cattleya. Sobre eso aseguró que él puede verla siempre, pero ha preferido no hacerlo: “Su niña está aquí para cuando él quiera, es su hija. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres, si no está ahí es porque aquella persona así lo quiere, pero ahí está su hija”.

¿Yailin perderá la custodia de su hija Cattleya?

Debido a los escándalos que ha protagonizado la dominicana, en redes sociales han especulado que le podrían quitar la niña. No obstante, ella aseguró que no tiene ningún temor de eso, pues está segura del amor y cuidado que tiene con ella. “Yo estoy segura de mí y lo que se vive en mi casa cada día. Hay mucha gente que dice que no soy madre, yo no tengo que estar publicando si mi hija tiene un pañal, tiene su niñera y cuando se va soy yo la que me hago responsable. Mi hija está saludable, nunca se ha enfermado”.