Yailin rompió en llanto por su hija: “yo soy su mamá”, ¿qué le pasó?

Desde que se dio a conocer por su relación con Anuel AA, ‘Yailin, la más viral’ no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, generalmente porque ha protagonizado fuertes escándalos relacionados con su vida sentimental.

Tras terminar su matrimonio con el ex de Karol G, la ‘chivirika’ inició un romance con el rapero Tekashi. Inicialmente se veían muy enamorados, de hecho, el cantante estaba asumiendo el rol de padre con Cattleya, hasta que hace unas semanas tuvieron un fuerte problema de violencia doméstica. No obstante, la pareja se habría dado una nueva oportunidad dejando atrás ese altercado.

¿Yailin y Tekashi se casan?

Recientemente, Yailin fue entrevistada por Bea Frank. Allí habló sobre su relación actual con Tekashi y respondió si tienen pensado casarse. “Estamos pensándolo, lo estamos planeando. Estamos planeando eso, yo quiero dos más”, afirmó también sobre la posibilidad de tener hijos juntos.

¿Qué pasó con la hija de Yailin y Anuel?

En la misma entrevista, a la influencer le preguntaron: “¿Qué le diría Yailin a Jorgina?”, a lo que ella contestó: “que ella es fuerte, que ella es valiente, que no se deja llevar al hoyo”, dijo: “que tiene una niña por quien luchar y tiene una carrera”.

Enseguida, la artista rompió en llanto al entrar en más detalles sobre su hija, a quien ha tenido que criar prácticamente sola porque, según ella, Anuel es un padre ausente: “Yo estoy luchando por ella… A veces yo me he rendido, pero la veo a ella y digo: ¿quién va a luchar por ella?, o sea yo, yo soy su mamá”.

Recordemos que hace unos días, la dominicana enfrentó un duro momento luego de la muerte de su abuela. En sus redes sociales expresó su tristeza y compartió algunas imágenes de las exequias con sus seguidores.

Yailin es criticada por foto con Tekashi

Luego de la polémica por la denuncia de maltrato intrafamiliar, Yailin y Tekashi se dieron una nueva oportunidad. Sin embargo, las críticas no han faltado, pues según sus seguidores, son una pareja “tóxica”, porque ya han llegado a los límites del irrespeto. Algunos le piden a la joven que se valore como mujer y que no siga al lado del rapero que, aparentemente, la maltrató.

En la mencionada foto, se observa a la pareja muy feliz junto la pequeña Cattleya, como toda una gran familia. También postearon un video donde se le ve a la niña jugando en las piernas de Tekashi.

Los internautas les han dejado comentarios como: “Solo hasta que no pasa una desgracia no abren los ojos”, “Qué falta de amor propio tan grande”, “El dinero puede más que el autoestima, valórate”, “Quien te golpea, no te ama”, “Solo las víctimas de violencia de género saben lo difícil que es salir de ahí”.