Murió amigo cercano de Karol G: “me entristece mucho”. ¿Quién era?

El pasado domingo, la cantante Karol G se llevó a casa su primer gramófono dorado en los Grammy Awards 2024, gracias a su trabajo discográfico Mañana será bonito, consolidándose como la reina de la música urbana a nivel mundial.

La colombiana se llevó el año pasado tres premios Grammy Latino, el galardón de esta noche es su primer Grammy anglo. Fotografía por: Agencia AFP

En sus redes sociales no dudó en expresar su felicidad: “más allá del Grammy, lo que en realidad disfruté fue estar ahí sentada, en primera fila, gracias a mi trabajo, mis logros, mis esfuerzos, mis propios méritos y a la bendición de un equipo que se ha matado conmigo creyendo en esta visión. Disfruté estar rodeada de tantos artistas que sirvieron de inspiración para que yo hoy esté haciendo mi propio camino y saber que yo estaba ahí y que alguien en casa me ve como los veo yo a ellos, me sentía en una nube”, escribió.

¿Qué le pasó a Karol G?

La felicidad que Karol G experimentó este fin de semana luego de recibir su primer Grammy Anglo en el escenario del Crypto.com Arena, en Los Ángeles, se vio opacada por una lamentable noticia.

A principios de enero, la intérprete de Mi ex tenía razón le pidió a sus seguidores a través de su canal de Telegram que elevaran una oración por la vida y salud de su amigo Tony Durán, quien se dio a conocer por ser uno de sus seguidores más fieles, pues la acompañaba, en primera fila, a casi todos sus conciertos en diferentes países. “Agradecería mucho si cada persona que lea este mensajito puede acompañarme en una oración por su recuperación”, fueron sus palabras.

De acuerdo con lo que había contado la artista antioqueña, al parecer, su amigo padecía una fuerte neumonía y, posterior a ello, habría adquirido una bacteria en su cuerpo, por lo que se encontraba luchando por su vida en un hospital.

Karol G está de luto

En la tarde del pasado domingo, mientras la artista celebraba un éxito más en su carrera, se enteró que Tony había fallecido. En redes sociales se dio a conocer la noticia: “Nos entristece mucho la pérdida de nuestro amigo Tony Durán, un ser increíble y cercano a todos nosotros. Agradecemos mucho el amor que siempre nos brindó. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, se lee en una imagen que fue publicada en el perfil de Instagram BichotaRecords.