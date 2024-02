“Por partida doble”: Carolina Gaitán sorprendió con detalles de su embarazo

Hace unas semanas, Carolina Gaitán sorprendió al mundo del entretenimiento al confirmar que está embarazada de su primer hijo. La noticia la dio a conocer con un emotivo video y unas tiernas palabras dirigidas a su bebé. “Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser Mamá”, escribió.

En redes sociales no han dejado de felicitarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Aunque la actriz ha sido un poco reservada con su vida privada, en su perfil de Instagram donde tiene 4,8 millones de seguidores, publicó unas fotografías presumiendo su barriguita de embarazo y expresando lo feliz que está.

Carolina Gaitán y su curioso antojo de embarazo

En una reciente entrevista con Superlike, la también cantante reveló algunos detalles de su embarazo, entre ellos, que cuando comenzó a sospechar que estaba en estado de gestación, se realizó más de 10 pruebas para confirmarlo. “Me di cuenta por intuición y un día almorzando con mi pareja le dije yo creo que estoy embarazada, me hice como 18 pruebas porque no lo podía creer, no estaba esperándolo, ya después lo vimos como una realidad y lo contamos”, aseguró.

Sobre los antojos que ha tenido en estos primeros meses, ‘La Gaita’ contó: “han sido muy pocos, pero me han dado antojos de gelatina y yo nunca antes comía gelatina...Salomón se ha portado espectacular, no he tenido síntomas pesados que no me permitan trabajar, aunque he tenido cambios en mi vida, todo ha sido un aprendizaje”.

Por ahora, Carolina no ha revelado cuántos meses tiene exactamente, lo que sí dijo fue que no ve la hora de comenzar a sentir en su barriguita a Salomón, como se llama su hijo: “se supone que ya muy pronto voy a poder empezar a sentirlo, me muero de ganas, no veo la hora. A veces no estoy segura de sí lo sentí o no, pero entonces necesito algunas pistas que me recuerden que está creciendo un bebé en mi panza”.

Mensaje de Carolina Gaitán generó dudas en los cibernautas

Hace unas horas, Carolina Gaitán realizó una publicación en su perfil de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. Junto a un reel de fotos presumiendo su barriguita de embarazada, escribió: “besos vuelan por partida doble”.

Inmediatamente, algunas personas comenzaron a preguntarse si estaba esperando dos bebés, o si, por el contrario, se refería a su hijo y a ella: “¿Por partida doble? ¿Acaso son gemelos?”, “¿son gemelos?”, “ay Dios mío, una doble bendición”, “¿son dos bebés?”, “¿gemelos en camino?”, “¿serán dos?”, “¿a qué se referirá con partida doble?”, son algunos de los mensajes que han dejado en el post.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha contado la misma actriz, se trata de un solo bebé, a quien, junto con su pareja, le pusieron el nombre de Salomón.