Revelan la verdad detrás de las fotos de Clara Chía embarazada de Piqué

Desde que se hizo pública la relación de Gerard Piqué con Clara Chía, al poco tiempo de su separación de Shakira, en medios de comunicación nacionales e internacionales y también en redes sociales no se ha dejado de hablar de ellos.

Poco a poco, se han venido conociendo detalles del romance del exjugador del Barcelona con Clara Chía que comenzó cuando todavía era pareja de Shakira.

¿Clara Chía está embarazada?

Por estos días, se ha rumorado que Clara Chía estaría embarazada de su primer hijo con Piqué. Las especulaciones surgieron después de que se viralizaran unas imágenes en las que, aparentemente, la joven lucía una evidente barriguita de varios meses de gestación.

“La modelo y princesa de España, Clara Chía, fue vista con su príncipe azul, Gerard Piqué mostrando su barriga de embarazo, confirmando así que la pareja más influyente de esta generación está esperando un bebé”, dice una de las publicaciones.

También hay una fotografía en la que Piqué la tiene tomada de la mano, mientras salen de una iglesia. Los rumores tomaron fuerza luego que se conociera que, supuestamente, Chía había sido hospitalizada por algunos problemas de salud.

Los comentarios no se hicieron esperar: “que sean felices. A mí la verdad si terminan o siguen me da igual”, “ese inmaduro egocéntrico no sabe ni dónde está parado, se puede esperar cualquier cosa de él”, “me parece bien”, “ella no le factura”, “no creo que sea verdad”, “Clara Chía no sería capaz de darle un hijo”.

Piqué no será papá de nuevo. Clara Chía no estaba embarazada

Todo parecía indicar que el embarazo de Clara Chía es falso, todo se trata de imágenes hechas por algunos usuarios con inteligencia artificial. Aunque el diario Ibiza había afirmado que Piqué le habría dicho a su círculo cercano que quería tener un hijo con su novia. “El exfutbolista habría comentado con sus compañeros de la empresa que le gustaría ser padre junto a Clara Chía”.

En redes sociales se generó toda una polémica por los montajes: “ella es hombre como va a estar embarazada”, “es obvio que son montajes”, “obviamente no está embarazada”, “era de esperarse”, “claramente no está embarazada”, “qué bobada”.

¿Clara Chía y Piqué terminaron?

Hace unos meses también se rumoró que Piqué y Clara Chía habían terminado su relación. Medios españoles afirmaron que la pareja ya no se mostraba junta en eventos públicos y, que, además el deportista estaría teniendo problemas con sus suegros. No obstante, eso tampoco sería cierto.

Piqué y Clara han preferido mantener su relación lejos de la opinión pública.