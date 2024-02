Se filtró foto de Piqué y Clara Chía en redes sociales, ¿terminaron?

Luego de la tensión que vivieron Shakira y Piqué por su separación, todo parece indicar que por fin los ánimos se calmaron entre ellos y ahora llevarían una relación más cordial, pensando en el bienestar de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira y Gerard Piqué celebraron sus cumpleaños.

En esta ocasión, el exjugador del Barcelona vuelve a ser foco de atención por su relación con Clara Chía, tras conocerse que Shakira ya habría cambiado de opinión y permitiría que sus hijos compartan con la joven, aunque también se rumora que ahora es Gerard el que no quiere que los niños compartan con su novia.

¿Piqué y Clara Chía ya no están juntos?

Aunque en un comienzo fueron bastante reservados con su relación, poco a poco se fueron mostrando públicamente muy enamorados. Varias veces han sido captados en eventos o caminando por las calles de Barcelona.

De un tiempo para acá se ha rumorado que la pareja estaría enfrentando una de las situaciones más difíciles de su relación. Incluso, medio internacionales afirmaron que la publicista se saldría de la casa del ex de Shakira.

Foto de Piqué y Clara Chía desmiente rumores de ruptura

Al parecer, todo se quedó en rumores, porque en las últimas horas se filtró una fotografía que acallaría esos comentarios. En la imagen, aparecen juntos como espectadores de un partido del FC Andorra contra el Villareal B.

Asimismo, en la instantánea aparecen los padres del deportista, Johan Piqué y Montserrat Bernabéu. “Nueva foto de Gerard en el Estadio Nacional viendo el partido del FC Andorra vs. Villarreal B, junto a su familia y amigos el pasado sábado”, comentaron en redes sociales.

Hasta el momento, y luego de casi dos años del escándalo, Clara no ha tenido su primer pronunciamiento público sobre su romance con el ex de Shakira, por el contrario, cada vez que es increpada por los medios de comunicación españoles, prefiere guardar silencio.

Nueva foto de Gerard en el Estadio Nacional viendo el partido del FC Andorra vs Villarreal B, junto a su familia y amigos el pasado sábado. 🔵🟡🔴



17/02/2024

Hijos de Shakira y Piqué le tienen apodo a Clara Chía

Aunque los niños no han compartido mucho con Clara Chía, al parecer, Milan y Sasha tienen una particular forma de referirse a la novia de su padre. Según el medio español Prensa Libre, en la casa de la barranquillera no se refieren a la joven por su nombre, sino que dicen: “La empleada de papá”, un apodo que para muchos es humillante.

