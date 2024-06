Campanita no aguantó y explotó por traición de Omega. ¿Se va del ‘Desafío XX’?

El Desafío XX es uno de los programas favoritos de los colombianos. El concurso deportivo, presentado por Andrea Serna y María Fernanda Aristizábal, ha generado cientos de reacciones en los televidentes y usuarios en redes sociales, no solo por el rendimiento físico de los participantes, sino también, por las discusiones que han protagonizado algunos de ellos y los amoríos que han surgido en las casas de la Ciudadela.

La competencia ha dejado muy buenos amigos. Por ejemplo, Campanita del equipo Omega, se mostró muy afectado con la salida de Lina, su compañera, con quien había creado un estrecho lazo de amistad.

Con un llanto desbordado, el bailarín profesional despidió de la competencia la semana pasada a su amiga, luego de que perdiera el Desafío a muerte. La exparticipante le dedicó unas emotivas palabras. “Campanita es muy espontáneo y divertido, me siento identificada con su personalidad, y me recuerda a mi hogar. Es como mi hijo y si tenía algo profundo que contar sabía que podía acudir a él. Apenas lo vi bailando en el primer reto, dije que quería estar con él y nos volvimos inseparables”.

¿Qué pasó con Alejo y Campanita en el ‘Desafío XX’?

En uno de los recientes capítulos del Desafío, el equipo Omega protagonizó una discusión luego que, Alejo, el capitán, protagonizara una traición hacia sus compañeros, especialmente hacia Campanita.

Las cámaras registraron una conversación de Arandú, Gaspar, Alejo, Kevyn y Karen, donde hablan de una estrategia que, para muchos televidentes y usuarios en redes sociales, fue desleal hacia Omega.

“Se puede votar en contra de Campanita o Kratos”, dijo Alejo, generando fuertes críticas, pues, aparentemente, tanto el capitán como el bailarín caleño llevaban, aparentemente, una buena amistad.

“Campanita es el personaje de la temporada, el mejor competidor de Omega ¿y salir por una traición? Te odiamos, Alejo, por tu miedo, porque sabes que no estás entre los mejores”, aseguró un usuario.

¿Campanita renunciará al ‘Desafío XX’?

El concursante ha expresado en varias oportunidades su cansancio de la competencia. De hecho, recientemente manifestó: “Me siento como el talón de Aquiles de Omega. Siento que se terminó mi tiempo aquí. Ya fue, ya no me estoy disfrutando las pruebas, yo ya las hago porque siento que es mi obligación, pero yo ya no me estoy disfrutando nada aquí. Siento que corporalmente ya no estoy funcionando”, dijo, asegurando que se ha sentido lastimado por sus compañeros, quienes le reprocharon su bajo rendimiento en los últimos días.

“Yo estaba atrás ayudándole a pasar a los demás y estábamos jugando en un equipo. Ustedes no están pensando bien. No fue solamente Luisa la que cargó con todo”, les respondió el caleño.