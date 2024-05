¿Por qué Campanita del ‘Desafío XX’ no trae su novio ruso a Colombia?

Uno de los participantes que más ha dado de qué hablar en el Desafío XX, es Campanita, quien conforma el equipo Omega. El caleño de 21 años se ha destacado no solo por sus habilidades y destrezas físicas, sino también, por su extrovertida forma de ser.

El participante de El Desafío XX, Campanita, tuvo una conversación con algunos compañeros de su equipo Omega y contó algunos aspectos de su vida que pocos conocían. Fotografía por: Caracol Televisión - El Desafí

Su nombre de pila es Franck Stiward Luna Valencia. El bailarín ha sido muy abierto a la hora de hablar de su vida privada con sus compañeros. En sus viajes por el mundo llevando el arte caleño, Campanita, como le dicen de cariño, conoció al amor de su vida.

Novio de Campanita del ‘Desafío XX’

Se trata de Álex, un ruso a quien conoció por una aplicación de citas. Aunque no tiene muchas publicaciones en sus redes sociales juntos, Campanita ha revelado que está muy feliz con su novio.

En los últimos días, el participante tuvo una conversación con uno de sus compañeros de equipo, a quien le confesó que su pareja no conoce Colombia y, por ahora, no lo hará.

“No ha venido, ni va a hacerlo, no tiene nada que hacer acá, ¿oyó? Tampoco puedo quemar los frijoles así”, dijo entre risas el concursante. Ante sus palabras, Renzo, su compañero, bromeó diciéndole que, en realidad no lo traía porque “le dañaba los arrocitos en bajo que tiene en el país”.

Discusión de Álex y Campanita en el ‘Desafío XX’

Esta semana, Álex, integrante del desaparecido equipo Gamma, fue eliminado de la competencia en un desafío a muerte. Antes de salir, se refirió a una situación incómoda que vivió con Campanita.

“Yo no soy nadie para juzgar a otro, y si tenías que decirme algo, debiste decirlo directamente: ‘hey, por qué les dices eso a las chicas’ o algo así”, le dijo al caleño, quien intervino y le respondió: “Alexander, los hombres de la competencia nos pusimos de acuerdo en enviarte el chaleco porque las chicas de tu grupo no estaban de acuerdo con los comportamientos que tenías. Fue por eso...porque, literal, yo no te conozco, no he compartido contigo, no sé cómo eres. Dejo eso en claro”.

El negocio de Campanita fuera del ‘Desafío 2024′

La pasión de Campanita por el baile comenzó desde que era un niño. Poco a poco se fue preparando hasta que, cuando era un adolescente comenzó a viajar por el mundo llevando el baile y el sabor caleño.

Durante un tiempo, Campanita residió en Ámsterdam, Países bajos, donde creó su propia academia de baile, donde enseña específicamente el género de la salsa. En sus redes sociales se observan varias publicaciones del joven con sus alumnos. “Amo su swing, como baila uffff de los mejores”, “me encanta tu energía”, “el tiene una energía que la transmite de cualquier manera”, “me fascina, eres único con mucho cariño”, comentan algunos de sus seguidores.