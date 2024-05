¿Qué le pasó a Campanita? El participante del ‘Desafío’ enfrenta difícil situación

Campanita es uno de los participantes más queridos de esta edición del Desafío 2024. El integrante de Omega se ha destacado no solo por sus habilidades y destrezas físicas, sino también por su forma de ser y su inspiradora historia de vida.

Te puede interesar: Foto: Él es Álex, el novio de Campanita del ‘Desafío XX’: “qué bello”

El participante de El Desafío XX, Campanita, tuvo una conversación con algunos compañeros de su equipo Omega y contó algunos aspectos de su vida que pocos conocían. Fotografía por: Caracol Televisión - El Desafí

Según lo que ha contado el bailarín caleño, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse a diferentes trabajos informales para salir adelante y apoyar a su familia. “En Ámsterdam trabajé como mesero”, dijo en el programa de Caracol Televisión. De igual manera, en su ciudad natal trabajó como modelo web cam.

Campanita busca trabajo al salir del ‘Desafío XX’

En el reciente episodio del Desafío XX, los integrantes de Omega se reunieron para hablar de sus vidas. Mientras Campanita le hacía unas trenzas a Anamar, ella le pidió a sus compañeros que le ayudaran a buscar trabajo al caleño.

“Ayúdenme a buscarle trabajo a Campanita”, dijo, luego que el bailarín expresara su preocupación por no saber qué hacer al salir del reality.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Campanita pero cuando salga de acá lo que va a tener es trabajo”, agregó Anamar; sin embargo, el caleño, quien tiene un novio ruso, afirmó: “yo tengo también quién me envíe, pero el hecho es que yo salga y no necesite depender de las personas que me pueden ayudar”.

En una entrevista para La Red, el participante reveló sus razones por las cuales llegó al Desafío XX. “Vine al Desafío para retarme, quiero ser el ejemplo de muchas personas. Quiero hacer entender que los sueños sí se cumplen, independientemente de las dificultades”.

Campanita fue comparado con Pelé

Hace unas semanas, los equipos tuvieron un desafío donde debían poner a prueba su talento con una pelota que debían meter en un arco. Previamente, Campanita había asegurado que no sabía jugar fútbol; sin embargo, gracias a los puntos que él realizó, su equipo obtuvo la victoria.

Vea también: ¿Por qué Campanita del ‘Desafío XX’ no trae su novio ruso a Colombia?

Sus compañeros no dudaron en felicitarlo por su desempeño, quedando completamente sorprendidos por lo que pudo lograr. En redes también lo felicitaron. “Campanita fue el mejor en esta prueba y no pienso discutirlo con nadie”, “a Campanita le entró el mismo espíritu de Pelé hoy, lo amo” y “ahora qué piensan los que decían que era malo”, “no quiero a nadie hablando pestes de Campanita después de esta prueba, literalmente se la devoró”, “Te amo, Campanita”, “lo estás haciendo excelente”, “¿y este Campanita goleador?”, “Campanita futbolero sí existe”, “le entró el mismísimo espíritu de Messi hoy”.