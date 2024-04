Foto: Él es Álex, el novio de Campanita del ‘Desafío XX’: “qué bello”

Esta edición del Desafío 20 años ha cautivado a los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes han escogido a sus participantes favoritos. Uno de ellos es Franck Estiwar Luna Valencia, mejor conocido como Campanita, quien hace parte del equipo Omega.

Equipo Omega. Fotografía por: DesafíoXX

¿Quién es Campanita del ‘Desafío XX’?

El concursante se ha caracterizado por sus habilidades y destrezas físicas y es considerado uno de los más fuertes de esta temporada. Tiene 21 años y es oriundo de Cali, Valle del Cauca.

Cuando tenía 5 años descubrió su pasión por el baile. Pero no se trató de solo un gusto, por su sangre ya corría el arte por lo que comenzó a desarrollar ese talento. Su amor por la danza lo ha llevado a conocer diferentes partes del mundo. Cuando cumplió 16 se fue a vivir solo a Turquía. En Ámsterdan, Países Bajos, creó su propia academia de baile, cuyo género principal es la salsa.

En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, contó su historia y explicó de dónde surgió ese nombre artístico: “Campanita viene del año 2018 cuando estaba en Turquía con el primer equipo que viajé. Me dicen así por mi forma de ser, de extrovertido, de espontáneo, muy auténtico. Yo comencé a bailar desde que tengo cinco años, lo hago porque me gusta, por pasión, gracias a eso he podido viajar muchísimo, yo soy bailarín profesional de salsa caleña”, aseguró.

Sobre su vida familiar dijo: “Yo tengo dos hermanitos, mis padres me dieron un apoyo magnífico desde que estuve muy pequeño hasta que tuve 15 y me dieron ganas de salir de Colombia”.

¿Quién es el novio de Campanita, del ‘Desafío 2024′?

En el 2019, el amor llegó a la vida del bailarín. Se trata de un ruso, a quien conoció gracias a su pasión por el baile: “Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con el grupo de él y nosotros solamente hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo. Yo le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, aseguró.

Cuando el joven caleño terminó su contrato su pareja lo llevó a conocer a su familia en Rusia. “Terminé mi contrato y él me compró los tiquetes para irme a Rusia con él, me presentó su familia, la familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir trabajo como modelo”, dijo.

La Red compartió un par de imágenes del participante del Desafío con el hombre que conquistó su corazón y en redes sociales les han dejado halagos: “Se ha ganado el ❤️ de los televidentes por es un ser con una esencia muy bonita, mantiene la armonía en su grupo”, “morenazo hermoso”, “qué bello ser humano”, “precioso”.