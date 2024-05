A gritos, Miguel Melfi y Pantera rompieron pacto de paz y se enfrentaron en fuerte pelea

Una sorpresiva charla sostuvieron los habitantes de La casa de los famosos en la mañana de este 29 de mayo. En medio de dicha reunión, Miguel Melfi y otros participantes llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de llevar una sana convivencia, al menos durante los pocos días que les quedan en el programa.

No obstante, el pacto de paz entre las celebridades se rompió a las pocas horas, cuando ‘Pantera’ se enfrentó en una acalorada discusión con el panameño.

Miguel Melfi, Pantera y Alfredo Redes, integrantes del team 'papillente' de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué pelearon Miguel Melfi y ‘Pantera’ en ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con lo expuesto por Kevin Fuentes (nombre real de ‘Pantera’), su molestia tiene que ver por lo que considera un comportamiento hipócrita de su compañero, pues cuestionó su cercanía con varios miembros del equipo ‘Galáctico’, aun cuando ellos son sus rivales.

“Si es hipocresía tuya, tu personalidad o tu falsedad… yo no soy así. Para estar bien yo no necesito estar con ellos porque sé quiénes son mis amigos y mis compañeros”, fue el reclamo que hizo el exparticipante del Desafío The Box.

No te pierdas: Ramiro Meneses confesó cómo perdió los 200 millones que ganó en ‘MasterChef Celebrity’

Por supuesto, Miguel Melfi no se quedó callado y, tras pararse frente a su compañero, le hizo saber que poca importancia le da a la opinión que tengan los demás sobre él, aun cuando sean ‘Papillentes’.

“Tú tienes muchas actitudes aquí que no me parecen y yo, como amigo, trato de aconsejarte. Si a ti te raya que me ría con ellos, pues lo siento mucho porque lo llevo haciendo toda la temporada […]. Que me vengas a decir que soy hipócrita, falso, fingido, me vale un cul*”, concluyó el cantante panameño, quien hace poco se enfrentó en una fuerte pelea con Nataly Umaña.

Karen Sevillano opinó sobre la discusión entre Miguel Melfi y ‘Pantera’

Aunque Kevin Fuentes intentó calmar los ánimos y se disculpó con el panameño por haberlo llamado “falso e hipócrita”, este no las aceptó y aumentó la tensión en su relación. Razón por la cual intervino Sevillano, quien hizo un llamado a la paz, sobre todo entre miembros del mismo equipo.

Vea aquí: ‘La Segura’ envió explosivo mensaje que sería para ‘La casa de los famosos’ ¿De qué se trata?

“Me parece innecesaria esta pelea. Lo mejor que podemos hacer como equipo es que, si nos sentimos herid*s, pedirnos disculpas. En este punto las únicas personas perjudicadas somos nosotros”, expresó la influenciadora caleña.