Papá de Miguel Melfi envió picante indirecta a Nataly Umaña tras su regreso a LCDLF

Recientemente, La casa de los famosos Colombia fue sacudida por el reingreso de Nataly Umaña y muestra de esto fueron las reacciones que generó esta decisión del canal RCN, no solo en los participantes del programa, sino también entre sus familiares. Tal fue el caso del papá de Miguel Melfi, quien envió un fuerte mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia la actriz colombiana.

No es la primera vez que los papás de Miguel Melfi le 'tiran' a Nataly Umaña. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

¿Qué le dijo el papá de Miguel Melfi a Nataly Umaña?

La comunicación entre el panameño y su familiar se produjo tras ganar una prueba de beneficio que le permitió recibir una llamada telefónica. Durante la conversación, el hombre enfatizó a su hijo la importancia de mantener el enfoque en los objetivos y no distraerse, especialmente ahora que está en la recta final del concurso y que la mujer con quien tuvo un romance está de vuelta.

“Esto es poco tiempo, así que voy a aprovechar para decirte unas cositas. Estoy aquí para tratar de que te enfoques, que siempre mantengas el orden, que yo siempre te lo he dicho, ya estás en la recta final, hijo. Vamos con todo, lo has hecho bien, no te dejes llevar de obstáculos porque tú, como buen competidor, sabrás sortearlos y echar para adelante. Siempre juicio humildad y todo adelante, hijo, que usted es un gran competidor y un hombre hecho y derecho”, expresó el papá de Miguel Melfi.

Y aunque no nombró a Nataly Umaña directamente en su mensaje, lo cierto es que el comentario del padre del panameño sumó una capa adicional de drama a La casa de los famosos, por eso los espectadores están atentos a cómo se desarrollará la convivencia historia entre ambos durante los días que le quedan a la tolimense.

El primer cruce de mensajes entre Nataly Umaña y los papás de Miguel Melfi

Es clave mencionar que la señora Anasiris Vásquez, madre del cantante panameño, criticó hace tiempo a la actriz colombiana y a Alejandro Estrada, su exesposo, a quienes señaló de manipular a su hijo como una estrategia de juego para ganar el reality show.

“Pensamos que es una estrategia por parte de la señora y del esposo. Lo hemos visto en las distintas entrevistas que él ha dado y lo notamos también en que el señor pasó de estar muy triste por la supuesta infidelidad, a hacer videos para TikTok muy contento y a promocionar su negocio”, dijo Anasiris Vásquez en una entrevista que brindó hace varios días a Buen día Colombia.

En este mismo programa aprovecharon la ocasión para mostrarle aquellas declaraciones a Nataly Umaña, quien reaccionó sorprendida y, por supuesto, no dudó en exponer sus argumentos:

“Solo puedo decir que todo quedó grabado por Vix, las 24 horas y los 7 días de la semana (...) Todo lo desató el juego de la escena de ‘Ana de Nadie’, en la que hicimos la escena del beso, y es que ambos quisimos jugar, porque bien pudimos cambiar la escena o hacer otra cosa, pero esto es un juego y por lo tanto hay que ser estratégicos. Además, uno allá tiene que tener un bastón emocional muy fuerte (...) Allá se despiertan otra clase de emociones, uno quiere abrazar —de hecho Dianita tiene un muñeco para eso—, entonces yo lo buscaba y él me consentía y me hacía ‘piojito’, pero yo afuera no soy así. Allá uno se vuelve muy vulnerable y agradece cada gesto o cada abrazo”.

“Ninguna estrategia. Mira lo que le pasó a Melfi en el último posicionamiento, cuando dijeron que la estrategia había sido suya ¡Mira dónde va! Y él mismo decía: ‘¡Qué estrategia más boba entonces!, porque es echarte a todo un país encima’ ¿Esa te parece una buena estrategia?”, agregó la actriz, recordada por producciones del canal Caracol, como El cartel de los sapos o Los canarios.