Cintia Cossio contó cómo se enteró de la infidelidad de Jhoan López, su esposo

En noviembre de 2023, Cintia Cossio confirmó su separación de Jhoan López, tras 12 años de relación amorosa y un hijo llamado Thiago.

Desde entonces, los motivos de ruptura fueron tema de conversación entre los seguidores de ambos influenciadores, quienes apuntaron a la hipótesis de una supuesta infidelidad por parte del paisa.

Cintia Cossio y Jhoan López. Fotografía por: Instagram Jhoan López

Jhoan López le fue infiel a Cintia Cossio

Tras meses de rumores, la creadora de contenido reveló varios detalles en una entrevista con el podcast de Untalfredo, en el cual contó que, en efecto, los problemas con el padre de Thiago nacieron por la intromisión de una tercera persona.

Lo que sorprendió en el relato de Cintia Cossio es que, según dijo, fue el propio Jhoan López quien le contó lo ocurrido.

“Él cometió un cacharro. La embarró y tuvo tantos huevos, y era tanto el amor por mí, que no se lo tragó (...) Todo empezó porque yo vi el contacto de una persona en su celular y le pregunté por qué, cuando me dice dizque ‘siéntese que le voy a contar toda la verdad’. Aunque yo sabía lo que me iba a decir, yo pensaba dentro de mí: ‘Miénteme, por favor miénteme que yo te voy a creer’. Cuando él me contó todo yo lloré 20 días en mi casa y estuve sin comer”, explicó Cintia Cossio.

De igual manera, le hermana de Yeferson Cossio admitió que le dio una segunda oportunidad a Jhoan López, pero no hubo la reconciliación que esperaba y no pudo seguir adelante con su familia. Sin embargo, no descarta regresar en algún momento.

“Estuve tres meses en terapia, y él iba conmigo, pero sentía que no era yo misma y sentía que todo mi esfuerzo de tantos años había sido en vano, aun cuando pensaba en que todo lo iba a superar (...) Incluso, llegué a pensar que todo lo que él me hacía era porque se sentía culpable. Él es una excelente persona, pero lastimosamente hizo algo que yo nunca había vivido y me desordenó completamente por dentro, pero en medio de mi dolor trate de seguir ahí”, concluyó.

Cintia Cossio a quienes dicen que su hijo no es de Jhoan López

La separación de la antioqueña con su antigua pareja, además, hizo que muchos especularan sobre Thiago y su papá. Situación que aprovechó para aclarar en su charla con Untalfredo:

“Jhoan y yo llevamos doce años y Thiago en mayo cumple ocho, ¿por qué hay gente que dice que no?, porque es en serio es una gran cantidad de gente la que dice que Thiago no es de Jhoan, o que no tiene sentido que Jhoan y yo llevemos once años y Thiago tenga ocho años”.

“¿De dónde sacan que Thiago no es hijo mío o que no es hijo de Jhoan?, ¿no ven que Thiago es igualito a mí cuando yo era niña? Y sí, Thiago obviamente es hijo de sangre de Jhoan, no tiene sentido que yo lleve once años con alguien y que tenga un hijo de siete años y que no sea hijo de ese alguien. Jhoan puso su semilla en mí y yo quedé embarazada. Voy a buscar fotos embarazada con él”, agregó Cintia Cossio.