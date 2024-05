Paola Turbay reveló insólita razón que le hizo perder la corona en Miss Universe

Paola Turbay ha sido noticia en días recientes, tras remover su pasado como reina de belleza y exponer varios secretos de aquella época. Y es que, además de hablar sobre la propuesta que rechazó por parte de un peligroso delincuente, la actriz sacó a la luz uno de sus secretos mejor guardados: ¿por qué no fue coronada en Miss Universe?

Como es bien recordado, en 1992 Paola Turbay fue representante de Colombia en el certamen de belleza más importante del mundo. Y aunque era una de las favoritas a llevarse el título, fue superada por Michelle McLean, Miss Namibia, y quedó como virreina.

Aquella decisión dejó un sinsabor entre los colombianos, así como en la candidata que, tras ver a su compañera llevarse la corona y el cetro, recibió por parte del jurado una impactante noticia.

¿Paola Turbay era legítima ganadora de Miss Universe?

De acuerdo con lo que contó la colombo-estadounidense en charla con Sin Sostén, podcast de la agencia EFE, luego de vivir la amarga experiencia de quedar en segundo lugar se enteró que el título no era para Miss Namibia, sino para Colombia.

“Cuando se acaba todo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo (...) después el presidente de Miss Universo llega a donde estamos con mis papás y yo (en el evento de clausura) y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo’”, fueron las razones que, según Paola Turbay, recibió en aquella ocasión.

Medio año después de su presentación en el certamen, a Paola Turbay le confirmaron las sospechas que se manejaban respecto a la polémica decisión: “Viene la chaperona de Miss Universo con Miss Universo, creo, y le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo”.

“No podían llevarme por el mundo entero como Miss Universo a manejar ciertos temas, a llevar una bandera, fuera cual fuera la de las labores sociales que tenía Miss Universo en ese momento, si a donde fuéramos me iban a preguntar por Pablo Escobar, por el narcotráfico, entonces que no, que iba a ser una labor imposible”, agregó Paola Turbay.

¿Por qué Paola Turbay no había contado este secreto?

Además de la mezcla de emociones que le generó su experiencia en Miss Universe, la protagonista de Ana de Nadie aseguró que se guardó esta información por mucho tiempo debido a una razón en específico

“Es que si uno lo cuenta ahí mismo suena como una mala perdedora”, concluyó Paola Turbay en su charla con Sin Sostén.