Paola Turbay habló de la parte de su cuerpo que la desespera: “Me siento horrible”

La participación de Paola Turbay en Miss Universo en 1992 la convirtió en una de las figuras más importantes del país.

Aunque no logró quedarse con la corona que la convertía en la mujer más hermosa del mundo en su época, ocupó el segundo puesto del certamen, por debajo de Michelle McLean, la representante de Namibia que fue nombrada como la nueva soberana de la belleza internacional.

La colombo estadounidense, desde entonces, ha hecho importantes apariciones en la televisión nacional, tanto como actriz como presentadora. Así mismo, en una importante celebridad en redes sociales gracias al más de millón de personas que la siguen en sus redes sociales.

De la misma manera, la empresaria creó su propia marca de productos cosméticos llamada 24/7, con la que pretende compartir varios de los secretos que hoy mantienen su título de ser una de las mujeres más bellas de Colombia.

Paola Turbay tuvo un accidente con su cabello

Recientemente, la exreina compartió con sus seguidores en redes sociales que había tenido un percance con su cabello y que, por eso mismo, no había encontrado una alternativa diferente a deshacerse de gran parte de su pelo.

Según comentó, a causa de la gran cantidad de azufre que había en las aguas termales de Islandia, país en el que vivió unas vacaciones al lado de su esposo, Alejandro Estrada, y sus hijos, Sofía y Emilio, su cabello terminó con graves afectaciones.

Antes de tener el cabello oscuro, como lo tiene en la actualidad, Turbay tenía partes de sus puntas rubias, resultado que consiguió tras una decoloración. Esos fragmentos de su pelo ya estaban débiles por el procedimiento, por lo que someterlo a los componentes de las aguas termales terminó por destruirlo.

Paola Turbay se siente ‘horrible’ con su nuevo look

“Cambio de look radical porque se me fritó el pelo en unas aguas termales de Islandia, los niveles de azufre eran tan altos que en esos puntos donde tenía el antiguo balayage, donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”, mencionó.

En últimos días, la exreina se refirió a cómo se ha sentido con su nuevo look. En una entrevista con Eva Rey mencionó que se ha sentido incómoda y que no se siente guapa. “Me siento horrible. O sea, me cuesta un trabajo, yo no soy capaz de manejar este pelo (...) me tocó ir a donde Franklin (Ramos) para pode estar aquí contigo, porque donde me peine yo, quedo como un desastre. Pero no, no me hallo, no me ubico”, mencionó.

Añadió, además, que muchas mujeres, según su estilista y amigo, Franklin Ramos, están llegando hasta su salón para pedirle el mismo corte.