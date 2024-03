Video: Camilo impactó en redes sociales con un talento que pocos conocían

El 21 de febrero de este año, Camilo y Evaluna anunciaron que estaban a la espera de su segundo bebé. La noticia llegó a tan solo semanas del segundo cumpleaños de Índigo, la primera hija de familia que nació el 6 de abril del 2022.

Fue a través de un poema, escrito por el cantante, que se reveló que Amaranto, nombre que escogió la pareja para el bebé, llegará llenar de felicidad, una vez más, al matrimonio de la venezolana y el colombiano.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos cuatro”, mencionó la hija menor de Ricardo Montaner.

En medio de la emocionante espera del nuevo integrante de la familia, Camilo sigue trabajando en sus proyectos profesionales. Recientemente, de hecho, lanzó una nueva canción llamada Mimos en colaboración de su amiga y colega Nicole Zignano.

¿Camilo lanzará un vallenato? Así suena

Hace días, el colombiano compartió un video en el que se le vio enseñándole a sus seguidores un talento que pocos conocían que tenía. “Yo soy de Medellín, ¿no? Pero viví 10 años en la costa y, ¿qué dijeron? ¿que no aprendí nada o qué? Vea pues”, menciona en el video antes de tocar el acordeón y cantar un vallenato.

Los comentarios de la publicación se llenaron de mensajes de fanáticos sorprendidos con el talento de Echeverry y de internautas que le pidieron animarse a sacar una canción en ese género.

“Y la gente se atreve a decir que este niño es exitoso gracias a su suegro. Nombre no. Este niño es demasiado virtuoso”, “El man que no se queda quieto, jajajaja brutal”, “¿Habrá algún género musical que te quede mal?”, “Ay omeeeeeee, lo que faltaba! Definitivamente nos vas a matar”, “Este man qué, no se cansa de sorprender con cada cosa con la que sale”, “Un vallenatico pues mijo, ya es hora”, “Camilo todo lo hace bien”, se lee en los comentarios.