Luly Bossa compartió emotivo video de su hijo Angelo: “No quiero olvidar su risa”

El 9 de marzo se convirtió en uno de los días más difíciles de la vida de Luly Bossa. La actriz enfrentó el temprano y repentino fallecimiento de Angelo, su hijo menor, quien padecía de distrofia muscular de Duchenne.

El joven tenía 22 años, y dependía enteramente de la artista para vivir, pues el avance de su enfermedad le impedía hacer cosas como movilizarse o comer independientemente.

¿De qué murió el hijo de Luly Bossa?

A pesar de la grave afectación en el cuerpo del muchacho a causa del diagnóstico, no fue por ello que perdió la vida. Fue una complicada virosis la que se lo llevó. Según detalló la cartagenera, su hijo se atragantó con una flema, situación que provocó la obstrucción de sus vías respiratorias.

En la noche del 20 de marzo, la intérprete sorprendió a sus fanáticos al comenzar una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para hablar de lo difícil que ha sido la partida de ‘su Angelo’. En la charla mencionó, entre otras cosas, que su hijo parecía saber que iba a morir pronto, y aclaró que la millonaria donación de Epa Colombia para pagar los gastos funerarios de su hijo nunca existió.

Luly Bossa recordó a su hijo tras dos semanas de su muerte

Con el fin de mantener a sus seguidores al tanto acerca de su bienestar en medio de su proceso de luto, la artista ha estado compartiendo diferentes momentos de su actualidad, sin su hijo, a través de sus redes sociales. Recientemente subió un video con el que recordó al joven y manifestó no querer olvidarlo nunca.

“Me quedo con esto. Hoy hace dos semanas se fue el mono. No quiero olvidar su voz, su risa, su llanto. Doy gracias a cada uno de ustedes que ha tenido la empatía para acercarse a consolar el dolor que no tiene nombre. Porque no existe palabra para esto. Somos huérfanos, hay viudos y viudas pero no hay palabras para calificar este vacío”, reiteró al lado del clip en el que se veía a Angelo en sus años adolescentes.