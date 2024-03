¿Jenn Muriel le prohibió a Yeferson Cossio ver a sus ‘hijos perrunos’?

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más importantes del país. Gracias a lo que hace en internet, el antioqueño ha logrado consolidar una base de fanáticos que asciende a los 11 millones de integrantes.

El paisa se ha vuelto popular por sus excentricidades, entre ellas, ponerse implantes mamarios y someterse a una dolorosa cirugía para alargar sus piernas.

Además de ello, el nacido en Medellín se ha hecho reconocido por las relaciones amorosas que ha tenido. Aunque en la actualidad es novio de Carolina Gómez, tuvo un extenso y sonado romance con la ‘influencer’ Jenn Muriel.

Fue en el 2022, tras diez años de noviazgo, que Cossio y Muriel se dijeron adiós. La ruptura, en su momento, se relacionó con la supuesta infidelidad del creador de contenido a Jenn con Aida Victoria Merlano. A la luz salieron videos en los que se veía a Cossio abrazado a la joven mientras ella lo besaba.

¿Yeferson Cossio le fue infiel a Jenn Muriel?

En una entrevista con La Divaza, la modelo mencionó que hacia el final de la relación no estaban en su mejor momento. “Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”, detalló Jenn Muriel.

“No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a que él pues hiciera sus fiestas y sus cosas”, añadió.

¿Jenn Muriel le prohibió a Yeferson Cossio ver a sus perros?

Recientemente, en un juego entre amigos, Yeferson Cossio reveló que, al parecer, tras el final de su amor con Jenn, la joven le habría prohibido ver a sus ‘hijos perrunos’. Es de resaltar que tanto Cossio como Muriel son amantes de los animales y, de hecho, compartieron la custodia de varios perros durante su relación.

La dinámica consiste en decir “le paso el celular a”, y confesar un secreto la persona a la que se va a mencionar. Fue una de las amigas de Yef la que dijo: “Hola, soy Aleja, y le voy a pasar el celular al que le prohibieron ver a sus hijos perrunos”. Aunque no mencionó el nombre de Jenn, para los seguidores fue obvio que se trataría de ella.