Alina Lozano sorprendió con impactante cambio de ‘look’: “Parece el hada de Shrek”

Alina Lozano fue cuestionada hace poco por parte de quienes le sugieren tapar sus canas. Esto con la intención de lucir más joven y que los 30 años de edad que la separan de Jim Velásquez, su esposo, no sean tan evidentes.

Alina Lozano y Jim Velásquez cumplieron cuatro meses de casados. Fotografía por: Instagram

El cambio de look de Alina Lozano

Luego de recibir dichos comentarios sobre su apariencia, la actriz sorprendió con un impactante cambio de look. Sin embargo, no les dio el gusto a los críticos de esconder sus canas.

Por el contrario, Alina Lozano optó por pintar todo su cabello de blanco. Además, se le ve un poco más corto que antes.

“Hoy celebro dejarme mis canas, ser peli blanca y si me quieren llamar abuela, háganlo (...) He expuesto mi vida y lo que me está pasando en este momento de mi vida, con mi pareja y con mi matrimonio. Todo es público por voluntad propia, así que les quiero decir que opinen lo que quieran”, expresó la actriz, reconocida por producciones como Pedro el escamoso y Pobres Rico.

“Los artistas somos nuestros propios instrumentos, dejamos la piel y el pelo en los personajes. He pasado por muchos colores, decoloraciones y hoy en esta historia de amor conmigo celebro estar así”, concluyó sobre su cambio de look.

A pesar de que Alina Lozano se anticipó a las burlas, en redes sociales no tardaron en surgir los memes y comentarios en los que, incluso, la compararon con un conocido personaje de una película animada. No obstante, también hubo quienes le defendieron y elogiaron.

“Parece el hada de Shrek”, “yo siento que se ve bien”, “al menos luce como una mujer de su edad” y “dejen de criticar por todo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Jim Velásquez y Alina Lozano serán papás?

“Les tenemos una noticia que nos tiene emocionados y es que vamos a ser padres”, fue la frase con la que iniciaron un video compartido en redes sociales este 21 de febrero y que desató una gran cantidad de rumores.

Y aunque la actriz de 55 años y su esposo todavía no están esperando un hijo, llevan semanas trabajando para que esto sea posible, por supuesto, con un tratamiento médico.

“Lo estuvimos hablando mucho, vimos las posibilidades y Alina investigó un montón hasta que accedió y está de acuerdo. Vamos a iniciar un tratamiento para que ella pueda engendrar un hijo y sea biológicamente posible (...) No es tan descabellado porque ha habido casos de éxito, aunque es un proceso costoso, pero vamos a iniciar al camino”, aseveró en aquella ocasión.