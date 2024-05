Paola Turbay reveló insólito secreto sobre su pasado y lanzó pulla a los reinados

Paola Turbay es una de las actrices más cotizadas de la televisión colombiana, pero también es reconocida por su pasado como reina de belleza. Y es que, luego de coronarse como Señorita Colombia en 1991, luchó por el título de Miss Universo al año siguiente y llegó a la final, aunque solo consiguió el título de virreina.

Te puede interesar: Ganador de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ ahora se gana la vida como conductor de tractomulas

Paola Turbay, actriz y exreina de belleza colombo-estadounidense. Fotografía por: Archivo

Paola Turbay y su polémica opinión sobre los reinados

Una verdadera sorpresa se llevaron los seguidores de la celebridad de 53 años, tras conoce la opinión que lanzó en una reciente entrevista con Sin sostén, podcast de la agencia EFE. Según dijo, los certámenes “están mandados a recoger por la manera en cómo se han transformado”, teniendo en cuenta que se enfocan “solo en la belleza y hoy en día lo superficial no aporta mucho”.

“Parecen hechos por hombres para hombres, pero es que no solo es eso, el mundo parece hecho por hombres para hombres (...) Entonces sí siento que es interesante y es bueno acabar con todas aquellas cosas que cosifican a la mujer y que la convierten en un objeto”, agregó Paola Turbay.

Sin embargo, este no fue el único comentario de la famosa actriz que llamó la atención en medio de esta conversación, pues sacó a relucir un dato que nadie conocía hasta ahora y que generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales por parte de sus fanáticos.

El secreto que reveló Paola Turbay

De acuerdo con lo expuesto en su charla con Sin sostén, durante su época como modelo fue testigo de cómo el narcotráfico permeó la industria de los reinados de belleza. Fue entonces cuando contó que, incluso, ella recibió las propuestas de reconocidos delincuentes, pero se negó desde el principio.

Vea también: Participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, envuelto en fuerte polémica por chiste que generó rechazo a nivel nacional

“En la época de Pablo Escobar, cuando él estaba en La Catedral (cárcel que él mismo construyó para estar preso y de la que después se fugó) muchas reinas y actrices entraban y hacían fiestas ¡De todo!”, aseguró Paola Turbay, quien luego añadió entre risas: “Pareciera que yo no hubiera hecho nada más, porque cada vez que me dicen reina; ‘Hola, reina’, cuántos años han pasado 33 años y me siguen diciendo reina”.