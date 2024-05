Ganador de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ ahora trabaja conduciendo una tractomula

Protagonistas de Nuestra Tele, antes conocido como Protagonistas de Novela, es uno de los concursos más recordados por los televidentes colombianos, pues dejó memorables momentos e hizo conocidos a personajes que hoy brillan en la actuación, la presentación, el modelaje y otras industrias. Sin embargo, este no ha sido el destino de todos los ganadores del reality show y lo sucedido con Juver Bilbao, ganador de la edición 2023, es muestra de esto.

Vea también: Participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, envuelto en fuerte polémica por chiste que generó rechazo a nivel nacional

¿A qué se dedica hoy Juver Bilbao, ganador de 'Protagonistas de Nuestra Tele' hace 11 años?, te contamos su nueva realidad. Fotografía por: Canal RCN - Instagram Juver Bilbao

¿Qué pasó con Juver Bilbao, ganador de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’?

Después de su triunfo, el joven boyacense invirtió el premio en una casa para su mamá, gesto que para muchos fue reflejo de la humildad que lo caracterizó y el cariño familiar que profesó durante su paso por el programa. A pesar de su éxito inicial y la promesa de una carrera en la actuación, se encontró con obstáculos que le impidieron avanzar en la industria. Según contó él mismo a través de redes sociales, sus intentos por hacer parte del elenco de alguna producción fueron rechazados por el canal RCN en varias ocasiones.

Cansado de esta situación, Juver Bilbao se alejó de la actuación y encontró una nueva pasión en la creación de contenido digital. Actualmente, se dedica a publicar videos e historias en plataformas como YouTube y TikTok, por medio de las cuales comparte los detalles del que es su trabajo principal: conductor de tractomulas.

Ahora, lejos de los lentes frente a los cuales pensó ganarse la vida, la estrella de Protagonistas de Nuestra Tele en 2013 ahora retrata su vida diaria detrás del volante y los recorridos que hace por todo el país a bordo de su vehículo de carga. Además, hay quienes dicen que luce irreconocible y “mucho más guapo que antes”.

Te puede interesar: La Segura’ contó cuál sería la verdadera razón de su eliminación en ‘La casa de los famosos’

Otro exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ que cambió de vida

Óscar Naranjo es uno de los participantes más recordados del concurso del canal RCN, pues su personalidad lo llevó a tener fuertes peleas con varios compañeros, incluida la presentadora Elianis Garrido, quien lo agredió físicamente y fue expulsada del programa en aquella temporada (2012) por esta situación.

Ahora lleva una vida alejada de los medios de comunicación, el exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele sorprendió hace poco con una reaparición que dejó a más de uno con la boca abierta. Lo hizo junto a Mateo Ramírez, quien fue uno de sus rivales en aquella competencia y ahora trabaja como locutor de la emisora La Mega.

“Siento que en la vida uno tiene que aprender a pedir perdón y tiene que aprender a asumir sus errores. Óscar, de verdad, quiero pedirte mil disculpas y expresar mi arrepentimiento honesto por no haber sido una persona más comprensiva. No estuvo bien”, dijo Ramírez a Óscar Naranjo, quien contestó: “Tú ya me pediste disculpas, en realidad yo te dije: ‘perdonado, totalmente’, cero rencor, pero sí te digo, en este tiempo propicio de pedirnos disculpas y todo este cuento, también te pido disculpas por haberte tirado una montaña de arroz en la cara, fue terrible, tenaz esa escena, imprudente, fue escalofriante, de verdad, me pasé de raya contigo. Creo que ningún protagonista lo hubiera hecho estando en la mesa comiendo, en un momento tan sagrado como ese, y tomar un puñado de arroz y tirárselo en la cara, está terrible”.