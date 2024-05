Participante de ‘MasterChef’, envuelto en polémica por chiste que generó rechazo

MasterChef Celebrity Colombia anunció hace pocas semanas los nombres de los 22 famosos que harán parte de la sexta temporada, la cual se estrenará pronto por el canal RCN, y entre el listado sorprendió la inclusión de Gabriel Murillo.

Precisamente, fue este comediante quien despertó una fuerte polémica entre el público colombiano en horas recientes, tras hacer un chiste sobre el Chocó que generó rechazo en gran parte de sus habitantes, incluida la gobernadora del departamento.

Gabriel Murillo, participante de la sexta temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué dijo Gabriel Murillo, de ‘MasterChef’, sobre Chocó?

En días recientes, el cómico bogotano estrenó un nuevo especial de comedia titulado En la olla, en cuya rutina incluyó un comentario a modo de broma sobre la población del Chocó.

”El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco. Mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, dijo entre risas.

El chiste del participante de MasterChef Celebrity Colombia 2024 no sentó nada bien en un gran número de personas, quienes lo cuestionaron por sus palabras. Tal y como ocurrió en otras ocasiones, cuando también fue blanco de críticas.

Cabe recordar que Gabriel Murillo es el mismo comediante que generó incomodidad entre los habitantes del Vichada en 2021, cuando afirmó: “¿Eso dónde queda? ¿Qué se da en el Vichada aparte de guerrilla y peric*? ¡Nada más!”. Además, también se llevó varios cuestionamientos por parte de los barranquilleros, cuando sugirió que llevar una Feria del Libro a su ciudad “no tiene sentido” porque “no saben leer”.

“Yo soy consciente de que las cosas que digo no son familiares. Uno tiene que ser consiente de lo que está haciendo y diciendo, y yo entiendo por qué la reacción de la gente, pero no es personal y no lo digo pensando en nadie en particular del Chocó (...) Yo no me voy a esconder porque soy consciente de lo que digo y no me voy a justificar en que solo es un chiste, estoy abierto al debate, pero si siento que es una bobada que se lo tomen personal”, respondió Murillo en charla con Infobae sobre su más reciente polémica.

¿Quién es Gabriel Murillo?

Es un ingeniero mecánico de profesión y un comediante por vocación, carreras que, a primera vista, parecen distantes del mundo culinario. No obstante, se espera que, precisamente, sea su enfoque analítico y sus ácidos comentarios lo que le permitan destacar en la competencia.

Murillo fue uno de los cerebros detrás de Con ánimo de ofender, programa al cual se le atribuye un gran aporte a la comedia colombiana y en el que también se dieron a conocer Camilo Sánchez, Camilo Pardo y Valentina Taguado, participantes de en Survivor: la isla de los famosos (2023); así como ‘Culotauro’, uno de los más recientes eliminados de La casa de los famosos.