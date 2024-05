Ramiro Meneses confesó cómo perdió los 200 millones que ganó en ‘MasterChef’

Ramiro Meneses, actor colombiano y ganador de MasterChef Celebrity Colombia en 2022, sorprendió en días recientes a sus seguidores y los del programa, tras revelar que perdió los 200 millones de pesos del premio.

Ramiro Meneses el día que ganó 'MasterChef Celebrity Colombia' y se unió así el club que completan Piter Albeiro, Adriana Lucía, Carla Giraldo y Carolina Acevedo. Fotografía por: Cortesía: Canal RCN

¿Cómo perdió Ramiro Meneses el premio de ‘MasterChef Celebrity’?

Resulta que, inspirado en un viaje que realizó a Nueva York, el actor emprendió un negocio de perros calientes gourmet, una idea que le pareció un “golazo” en ese momento. Por esta razón, se animó a invertir allí el dinero que obtuvo en el concurso del canal RCN.

De acuerdo con lo que contó Ramiro Meneses, el establecimiento ofrecía perros calientes con ingredientes de alta calidad, como langosta, atún y camarón. Sin embargo, a pesar de la calidad y la innovación de su propuesta, no logró mantenerse a flote y terminó en quiebra.

“Las personas piensan que pagan muchísimo, cuando se trata del nombre perro caliente. Entonces creen que porque es perro caliente debe costar menos de 20.000 pesos […] El perro costaba $40.000 con papas y gaseosas, pero lo que quedaba era muy poco”, aseguró en una charla con Tropicana.

Ramiro Meneses también explicó que su negocio no prosperó porque no hizo un adecuado estudio de mercado, el cual permitiera identificar que el producto no iba a tener el impacto esperado en la zona universitaria donde inauguró su primer local, pues los clientes potenciales preferían “cerveza” y no comida.

Por último, el paisa de 53 años recordó que esta no fue su primera incursión en el gremio de los restaurantes, ni tampoco su primer fracaso, pues hace tiempo tuvo otros dos emprendimientos que, así como su proyecto de perros gourmet, terminaron cerrando las puertas.

Así fue la final en la que Ramiro Meneses ganó ‘MasterChef Celebrity’

En julio de 2022 se realizó la final de la cuarta temporada del concurso de cocina y el evento contó con la participación de cuatro talentosos finalistas: Ramiro Meneses, Chicho Arias, Carlos Báez y Tatán Mejía, quienes se enfrentaron en una serie de retos culinarios que pusieron a prueba su creatividad, habilidad y pasión por la cocina.

Cada uno de ellos preparó una cena de tres tiempos -entrada, plato fuerte y postre- para impresionar a los jueces Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría.

El desenlace de la competencia fue emocionante y estuvo lleno de momentos memorables. Los familiares y amigos de los finalistas estuvieron presentes para apoyarlos, lo que añadió un toque personal y emotivo al evento. La victoria de Ramiro Meneses fue bien recibida, ya que demostró una técnica excepcional y una originalidad en la cocina que lo destacaron del resto de los competidores.