‘La Segura’ envió explosivo mensaje ¿Es para ‘LCDLF’?: “Fui vilmente utilizada”

Un verdadero revuelo generó en redes sociales la influenciadora Nathalia Segura, conocida como ‘La Segura’, por cuenta de unas polémicas declaraciones que fueron relacionadas con La casa de los famosos, reality show del que fue eliminada hace poco.

Y es que, luego de su salida, la creadora de contenido se ha manifestado inconforme contra los resultados de las votaciones. Por ejemplo, tras la despedida de Ornella Sierra lanzó una fuerte advertencia y señaló: ”Siento que perdí tres meses de mi vida en ese lugar. Me quedo con personas en mi corazón que voy a llevar por siempre, pero, como tal toda esa mi*rda, no valió la pena estar allá, ¿para qué? (...) Les juro que estoy que suelto mi lengua como rollo de tela”.

¿Qué dijo ‘La Segura’ sobre ‘La casa de los famosos’?

A través de su cuenta de Instagram, la caleña se desahogó con unas declaraciones que, aun sin nombrarlo directamente, fueron relacionadas con el programa de Vix y RCN.

“Esta leona va a rugir en menos de lo que esperan. Desataron la verdadera furia ‘segureña’, ¿la recuerdan?, esa que nos quisieron hacer pensar que ‘no estaba’. Gracias por visibilizar tanto y no paren de hacerlo que falto yo. Lo haré por ustedes, que han sido tratados como payasos; por los míos, que aún siguen enjaulados sin saber absolutamente nada; y también por mí, que fui vilmente utilizada ¡La verdad siempre sale a la luz!”, expresó por medio de una historia que despertó reacciones encontradas, las cuales aumentaron cuando eliminó la publicación de forma inesperada.

Ornella Sierra opinó sobre lo dicho por ‘La Segura’

En una charla con Impresentables, programa de Los 40 Colombia, a ‘La Barbie Costeña’ le preguntaron si, así como lo sugirió Nathalia Segura, las votaciones fueron amañadas para eliminarla de la competencia.

“Yo no sé qué pasó con la votación, pero algo que no es mentira es que el domingo eso estaba muy reñido (...) Yo vi los porcentajes a eso de las cuatro de la tarde y los últimos cuatro teníamos el mismo valor (porcentual). A este punto del reality, cualquiera puede salir. Ahora, yo no sé con este tema de Sebastián, porque la gente sí quedó tipo: ‘¿Cómo así que te sacó Sebastián?’, pero chicos, relax. Él está jugando su juego y, de pronto, a la gente le gusta”, aseguró Ornella Sierra.