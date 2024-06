Shakira y Piqué aún no borran sus fotos de pareja de Instagram. Esta sería la razón

Hace dos años, exactamente el 4 de junio del 2022 el mundo del entretenimiento se sorprendió cuando inesperadamente para algunos Shakira y Piqué revelaron que estaban separados y continuarían en una relación cordial por razón de sus hijos. No fue así, ya que la amabilidad fue remplazada por pullas a a través de canciones y cientos de rumores que señalaban a Gérard como un hombre infiel y desconsiderado. Los rumores fueron luego confirmados tras saberse que el exjugador del Barcelona llevaba una relación de meses con la pasante Clara Chía, mucho menor que él.

Pique y Shakira vivieron una tensa situación pues evitaban verse, firmaron en los tribunales, por separado, su acuerdo de separación y la custodia de los niños que tuvieron y al final, ella decidió marcharse a vivir a Miami, donde lo hacía antes de conocer al ahora empresario.

Piqué por su parte, y contra todo pronóstico, ha tenido una relación estable con Clara y según la prensa española está loco por ser padre y caminar al altar con su joven novia. Shakira se ha repuesto del fuerte golpe de la traición y ha brillado más que nunca lanzando canciones exitosas y robándose el show en cuanto evento acude.

Piqué y Shakira conservan las fotos de cuando eran felices en su Instagram

Sin embargo, hay un detalle que llama poderosamente la atención y es uno relacionado con las fotos que los dos subieron a sus redes sociales de la época en que eran felices y compartían su dicha con sus seguidores. Usualmente, en estos tiempos de digitalidad, las parejas que rompen o matrimonios que se divorcian, dejan de seguirse y borran de sus perfiles todo rastro de lo que vivieron con su ex. De hecho, hay rupturas que se evidencian justamente porque uno de los dos elimina o archiva dicho material o deja de seguir a su pareja. Ocurrió recientemente con Nodal quien antes de anunciar públicamente su rompimiento con Cazzu, madre de su hija Inti, borró las instantáneas en las que estaba con la cantante argentina, incluso donde aparecía con su hija.

Esta es otra de las imágenes que Piqué y Shakira mantienen en sus redes sociales Fotografía por: Instagram Gerard Piqué

En el caso de Shakira y Piqué no ha sido así. Revisamos el feed de los dos y ambos mantienen tanto fotos de pareja, como imágenes familiares, donde están con los pequeños Milan y Sasha. Una de las últimas publicaciones de Shakira fue una homenajeando a su ex pareja cuando este llegó a su partido número 100. Shakira se pronunció con grandiosas palabras dedicadas a Gérard. Hoy se sabe que para cuando ella publicó esto, ya estaban en crisis. Igualmente la última publicación de San Valentin que ella realizó y que curiosamente Piqué no le dio ‘me gusta’. Con el tiempo, se sabría que ya andaba con Clara Chía.

¿Piqué y Shakira no borran las fotos con la esperanza de la reconciliación?

Igualmente Piqué ha dejado en pantalla las imágenes junto a la madre de sus hijos. Tanto en las publicaciones de Shakira como en las de Piqué respectivas sus seguidores les escriben notas como “por favor borra esto ya” “Borra esto” “Por qué no has borrado esto”.

Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, la publicación Nueva Mujer indica que tal vez los dos desean conservar los recuerdos de los que vivieron y por ello las han dejado allí.

Anteriormente, algunos comentaristas de los asuntos del entretenimiento en España habían mencionado que la razón por la cual la colombiana no eliminaba ese material era su esperanza de volver con él. Pero con el tiempo que ha pasado ya lo dudan. También argumentaban que Piqué también podría tener la idea de que lo suyo con Chía no funcionaría y volvería con la madre de sus hijos. Asunto que también ahora se ve lejano. ¿Cuál es la razón para mantener esas imágenes? En realidad, solo ellos lo saben.

