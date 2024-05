Amiga de Clara Chía reveló detalles de la traición a Shakira: “Usaba pasamontañas”

Shakira y Gerard Piqué varias semanas sin hablar públicamente sobre su antigua relación amorosa, cuya ruptura confirmaron en junio de 2023. Sin embargo, el tema volvió a tomar relevancia recientemente por cuenta de las escandalosas declaraciones que entregó una supuesta amiga de Clara Chía, quien confirmó que el romance entre el exfutbolista y la joven catalana se dio a espaldas de la colombiana.

Te puede interesar: El desplante de Wendy Guevara a Carla Giraldo en vivo. Así reaccionó la presentadora

Gerard Piqué y Clara Chía estarían próximos a cumplir su segundo aniversario. Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

¿Qué dijo la amiga de Clara Chía sobre Piqué y Shakira?

La mujer, cuyo nombre es Stella Jou, compartió un video a través de TikTok en el que se desahogó sobre lo que, según ella, guardó en secreto durante mucho tiempo.

De acuerdo con el relato, Stella trabajó con Clara Chía en un bar de Barcelona y durante ese tiempo fue testigo de cómo iniciaron los acercamientos con Gerard Piqué.

“Cuando empecé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Si os soy sincera, al principio no tenía ni idea que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática de las celebridades, entonces no tenía ni idea de que, cada noche en ese bar, era normal encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes y gente súper famosa”, explicó al inicio de la grabación.

Posteriormente, Stella Jou comentó que Clara Chía tenía una relación amorosa con un chico que solía visitarla en el trabajo. Por esta razón, se le hizo muy extraño verla una noche en compañía de otro hombre que, aseguró, era Gerard Piqué.

“Cuando terminábamos, a las 3 de la mañana, yo cogía mis cosas y me iba, pero empecé a notar que algunas camareras se quedaban arriba, en el reservado, donde está la gente famosa (...) Yo no me olía nada porque ella tenía novio y yo lo conocía, pues iba constantemente al bar. Hasta que un día, cuando estábamos las dos trabajando en la barra, apareció de golpe un sujeto que usaba un pasamontañas. Yo me asusté porque no es normal que alguien entre con la cara toda cubierta, pero cuando se lo levantó adivina quién era... sí, el que piensas, Piqué. Él llegó con el pasamontañas para que no le reconocieran cuando iba a ver a Clara”, agregó la joven en su relato.

Reacciones al relato de la amiga de Clara Chía

Lo dicho por Stella Jou desató una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, en los que algunos periodistas que han tratado el tema de Shakira y Piqué debatieron al respecto.

Vea también: “Me toqueteaban”, Laura Tobón expuso el lado oscuro de su época como modelo

Por ejemplo, la comunicadora española Lorena Vázquez, del programa Las Mamarazzis, aseguró que no le convencen las palabras de esta mujer porque, en su opinión, hay “lagunas en la historia”.

Además, afirmó que fuentes cercanas a la pareja aseguran que Clara Chía no considera a Stella Jou como una amiga cercana, ya que “solo coincidieron en pocas ocasiones durante su tiempo trabajando juntas”.