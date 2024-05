Esta es la canción de Maluma con la que Piqué y Clara Chía se burlaban de Shakira

La tiktoker @stella.jou ha comenzado a volverse viral gracias a las declaraciones que ha dado en torno a detalles inéditos de los que ocurrió cuando Piqué y Clara Chía comenzaron su romance en medio d ella clandestinidad y cuando él aún vivía con Shakira en Barcelona.

Stella mencionó que todo comenzó en el bar donde ella era mesera y Clara Chía también. Uno muy famosos llamado Bling Nling y el cual es muy frecuentado por celebridades europeas. Además aseguró que cuando ese romance comenzó a gestarse, no solo Piqué era un hombre comprometido, sino que Clara tenía novio y sus compañeros de trabajo lo conocían.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de las declaraciones de la tiktoker es que la pareja tenía una canción emblemática que de alguna manera, era la que él le dedicaba a su entonces amantes. Curiosamente el tema es un éxito de un colombiano. Se trata del tena Sobrio, que habla de un hombre que está muy enamorado de una mujer, con la que incluso está dispuesto a casarse con ello. “su historieta se coció un poquito en el privado del Bling Bling”,

Según Stella cuando esa canción sonaba en el bar, Clara se ponía histérica de la emoción y Piqué igualmente la cantaba.

Stella también dijo que recuerda que si bien es cierto no era muy amiga de Clara Chía, no obstante si tiene en mente que era una mala compañera y tenía inconveniente con algunos de los otros empleados del lugar. Recordó que su afinidad con Chía era porque las dos tenían algunos problemas de salud mental y un carácter fuerte.

¿Qué dice la canción que Piqué y Chía escuchaban?

La letra de ‘Sobrio’ es bastante diciente y no deja lugar a dudas sobre las intenciones de romance y se convierte en toda una declaración de amor.

“Quiero aprovechar, ya que estoy toma’o Pa’ poder decirte todas las cosa’ que me he guarda’o Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

Lo siento . Es que sabes que me cuesta decir lo que siento, eh Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa’ pedir perdón tengo que estar ebrio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no) Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue’ amando, lo he intenta’o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da y no me da) Por eso e’ que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue’ amando, lo he intenta’o

Bebé, perdón, sé que no son horas (wuh) Pero es que el trago no colabora (yeah) Quiero saber si ríes o lloras (dime) Si andas acompaña’ o andas sola

Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte (je, je, je) Estoy bebiendo, supuestamente, pa’ olvidarte Yeih-yeih

Pero es obvio (obvio) Que me duela que me tengas odio (what?) Si a última hora no fui tan mal novio (oh, shit) Te pienso borracho y lo escondo de sobrio (wuh) Yo te quería para matrimonio (honey) Pero le estás dando a esto un velorio (hey) Cuando tomo, mi orgullo lo mando al demonio”.

