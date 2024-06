¿Por qué Pepe Aguilar no quiere a Nodal, como novio de su hija Ángela?

Sin duda la noticia en el mundo del entretenimiento latinoamericano ha sido la confirmación de un romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, de boca de los propios cantantes. La novedad naturalmente causó revuelo ya que el cantante de ‘Los besos que te di’ lleva apenas unas cuantas semanas separado de Cazzu, la cantante argentina, madre de su única hija Inti. También fue el mismo Nodal quien dio a conocer que la relación entre ellos había culminado.

Una vez se supo que Ángela y Christian, quienes eran amigos desde hace unos cinco años y luego grabaron juntos la canción ‘Dime cómo quieres’ en el 2019, están dándose una oportunidad en el amor los comentarios abundaron en las redes sociales. Muchos dan como responsable de la ruptura entre Nodal y Cazzu a Ángela. Por esta razón, Christian subió un video a sus redes donde explica la situación y procura desmentir que haya sido así.

Nodal y Cazzu no habrían terminado nada bien

La naciente relación, que antes de confirmarse se supo por insistentes rumores y cercanía entre los artistas, asíi como lo que habría ocurrido con Cazzu, fue abordada por la revista TvNotas de México que indica haber contactado a alguien cercano al cantante, que reveló que las cosas no terminaron bien entre Cazzu y Nodal.

“No terminaron muy bien que digamos. Ella se regresó a Argentina y tomó la decisión de dejar el rancho que Nodal había comprado para vivir juntos. En cuestión de días, ella ya estaba viviendo en otra casa. Le dijo a Nodal que no necesitaba nada de él. Claro que él se hace responsable de la nena. Sin embargo, ya puso en venta el rancho para que no tenga nada que ver por allá. Se quedará en un hotel cuando vaya a visitar a su hija”, menciona la publicación.

Nodal llenó de regalos y atenciones a Ángela Aguilar

Luego dicha fuente, se refirió a los comienzos del romance de Ángela y Nodal. “Ellos se conocieron hace años. Antes de su canción que se volvió un éxito. Él le mandó canciones para que ella grabara, pero, por algo no sucedió nada hasta el dueto. Desde que grabaron, él quedó maravillado con ella. Ángela era una niña y él estaba en romance con Belinda. Con esta nueva gira, le propuso que apareciera en varias fechas y ella aceptó. Así fue como inició el coqueteo. Nodal es un caballero. Le mandaba regalos a Ángela y ella se fue enrollando. Cuando se vieron en Monterrey, no pudieron más y empezaron los besos, las caricias y los arrumacos. Obvio, todo a escondidas”.

¿Pepe Aguilar no fue a los Billboard porque estaba enojado?

Según la publicación, él la invitó a viajar a Europa y ella aceptó encantada. Estuvieron seis días disfrutando de Roma y allí habrían decidido dar a conocer al mundo su amor. “Sabemos que hay fotografías que en cualquier momento saldrán a la luz, porque parecían adolescentes enamorados. Sin importar quiénes estaban al lado”.

De regreso a México, él se habría hospedado en un hotel de Polanco y ella habría viajado en el avión de él a Miami, donde recibió un reconocimiento en los Billboard.

Sin embargo, esta historia de amor no tendría nada contento a Pepe Aguilar, el padre de Ángela. Con la noticia han resurgido los rumores sobre una molestia que siempre había tenido Pepe y la cercanía de Christian con su hija. “Ángela vive un sueño de princesa. Aquí lo único malo es que su papá, Pepe Aguilar, no está nada contento por esto”.

De acuerdo a la fuente que TvNotas refiere, a Pepe le molesta la diferencia de edad. La fuente también asegura que Ángela no estaría enamorada. “Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero si emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”.

Según la publicación, la molestia de Pepe sería tal que por ello, no habría asistido a los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, en donde Ángela fue reconocida con el galardón ‘Dinastía Musical’. Solo le envió un mensaje felicitándola y lamentando no poder acompañarla.

“Quiero agradecerles a todos los que hacen posible este premio, estén tomando en cuenta a Ángela a tan temprana edad. Es un tremendo orgullo. Felicidades, hija. Qué lastima que no pude estar allá, pero yo y tu madre te mandamos todo lo mejor”, mencionó el patriarca de la familia.

A Ángela no se le vio para nada triste por la ausencia de su padre, quien pasa vacaciones junto a su esposa en Japón.

